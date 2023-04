La respuesta de Celia, la mamá de Messi, tras la propuesta de Marcelo Tinelli de sumarla al jurado del Bailando 2023

jueves 27 de abril de 2023 | 8:45hs.

A poco tiempo de comenzar el ciclo de Marcelo Tinelli, Bailando 2023, en esta temporada por la pantalla de América, el conductor y su producción ya están evaluando candidatos para bailar y para integrar el equipo de jurados.

Hace unos días, Ángel de Brito en LAM (América) dio detalles del contrato que los exparticipantes aún tienen con Kuarzo y Telefé y cómo será el futuro laboral de algunos de ellos. “Los Gran Hermano no están autorizados a ir al Bailando. A pesar de eso muchos van a romper su contrato con Kuarzo. Quizá por eso van a tener que pagar”, comenzó diciendo el conductor de LAM el pasado miércoles y agregó: “Lo que pasa es que Kuarzo tiene un proyecto para ellos. Sería un programa de juegos y uno de streaming”.

En este sentido, Ángel aclaró: “Marcelo va en búsqueda de algunos hermanitos. Le gustan Marcos, Julieta, Coti y Alfa. Varios de ellos, lo van a romper creo yo y uno que ya se conoce y es el primer confirmado para el certamen de baile es Tomás Holder”.

Durante el mismo programa, en la noche del miércoles, De Brito contó que Marcelo Tinelli ya tiene confirmados a los 4 jurados, que serán Pampita, Moria Casán, Marcelo Polino y él, y que además el conductor quiere a Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, como jurado del Bailando 2023. “Creo que es la única opción de 5° jurado, él quiere a los 4 de siempre más a la mamá de Messi”, reveló.

Entre las angelitas debatieron el rol de Celia en el programa. “¿Pero cuál es la idea?”, preguntó Marcela Feudale, sorprendida y Yanina aclaró que “Marcelo la conoce privadamente”. “No es tan tranquila como la ves”, aseguró la esposa de Diego Latorre. Y agregó: “Es una mujer de mucho carácter”.

De inmediato, De Brito explicó que “Tinelli la conoce mucho porque conoce a su hijo desde que era muy chico”. Y Yanina volvió a explicar: “Tiene mucho carácter, ella no es tan tranquila, es una mujer brava y en el último asado que estuvieron juntos la habrá visto brava, andá a saber de qué hablaron...y dijo ‘Te quiero para el Bailando’”.

Por su parte, el resto del panel comentó que la madre del mejor jugador del mundo también es muy extrovertida. Ángel anunció que habló con los dos, y que iba a revelar en primer término la palabra de Celia. “Ella puntualmente me confirmó que Marcelo se lo tiró en un encuentro que tuvieron, que también lo habló con su hijo”.

Acto seguido, leyó el mensaje textual que le envió Celia a su teléfono celular: “No, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alquien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? ¡Ni loca!”. Luego, continuó con el relato de la boca de la propia mamá de Lionel.

“Según Marcela Tauro dice que mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel”, continuó diciendo Celia en el mensaje. “¿Ves lo que te digo que es brava?”, repitió Yanina. Y la mamá de Lio continuó: “Me da risa, con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera y además no me colgaría de él, yo no soy nadie” Antes de despedirse, la abuela de Ciro, Thiago y Mateo Messi aseguró que “un día va a ir al programa a visitarlos”.

En tanto, Ángel reveló el mensaje que le envió Lio Messi a su teléfono: “Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más”.