Tiene 11 años y buscará hacer historia en la Copa El Territorio de golf

miércoles 26 de abril de 2023 | 20:52hs.

La Copa El Territorio de golf es uno de los torneos más añejos del calendario local y tendrá su puntapié inicial el sábado venidero con la clasificación previa en la modalidad medal play.

Este año la clasificación será de 64 jugadores y el field previo ya supera los 150 golfistas de toda la región.

Una vez conformado el cuadro principal, el domingo arrancarán los cruces match play para empezar a definir al flamante monarca de esta temporada.

La gran final se disputará el 13 de mayo por lo que el evento se extenderá a lo largo de dos semanas como dato llamativo.

Desde el próximo sábado se jugará la Copa El Territorio de golf y el campeón defensor espera repetir la enorme campaña del 2022.

Con tan solo 11 años el posadeño Matheo Vancsik prepara sus hierros y calibra la mira en el mítico Tacurú. Ya el año pasado marcó un hito levantando este trofeo histórico del calendario local cubriendo cada hoyo con mucha templanza en sus golpes de acercamiento.

De hecho el propio José Larpovitta, finalista en esa oportunidad, se rindió ante la joven promesa que apenas sumaba diez años en su tintero. Hoy, un poco más desenvuelto y decidido, Matheo quiere repetir la historia. “Voy a intentar ganarlo una vez más. Si no me pongo metas grandes y un objetivo, entonces mi juego no es el mejor”, inició la charla.

Hijo del laureado Colo Vancsik y orgullo de Valeria, Matheo adaptó su rutina diaria para alcanzar su meta: “Todos los lunes tengo escuela a las 11, a las 15 voy a la psicóloga y a las 16 toca gimnasio. Aprovecho ese día porque el club está cerrado”.

“Los miércoles voy al golf después del colegio, aunque también practico todo tipo de deportes como fútbol, básquet, taekwondo y pesca”, agregó.

Pero sin dudas que el objetivo máximo ya está trazado por el propio Matheo: “Quiero ser golfista profesional y ganar los cuatro torneos más importantes del mundo. Los mismos que ganó Tiger Woods”.

Obviamente que para llegar a la cúspide la constancia requiere cierto tipo de sacrificios y mucho trabajo, algo que lo tiene muy presente en cada nacional y sudamericano sub 12 que participa.

“El approach y el putt son mis golpes preferidos en este momento, me salvan para hacer par o birdie porque le pego despacio al drive de salida con los hierros”.

“Tengo que mejorar un poco el enojo, el estado de ánimo, y además el drive. No le pego fuerte a la salida pero es algo que voy a mejorar a medida que vaya creciendo”, se sinceró.

También hubo espacio para los profesionales que impulsan su carrera, y con una sorpresa para papá Colo. “Mis máximos ídolos son Tiger, Jordan Spieth -que de paso tengo toda su ropa porque me gusta como juega- y Rory Mcllroy porque es impresionante lo que está haciendo”.

“Mi papá es un gran profesor, el mejor, pero como jugador es cuarto o quinto en mi ránking personal (entre risas)”.

“Igualmente tengo que darle crédito. Cuando tenía dos años fui a verlo jugar y agarré unos palos que estaban en la cancha. Ahí empezó todo para mí, no solté más al golf ni pienso hacerlo”.

Sin dudas Matheo será unas de las atracciones de la Copa El Territorio. Esta vez su hándicap será de 14,4 y todavía resta conocer a su caddie del cual hay preferencias. “Ramón Machuca queda quieto para esta Copa El Territorio, ya es cábala. Es uno de los mejores de todo el Tacurú. Igualmente un día antes se define quién me acompañará”, cerró, muy seguro y confiado de lo que el destino pueda deparar.