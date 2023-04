El crecimiento de Jardín América, el objetivo de Juanjo Laudín

miércoles 26 de abril de 2023 | 12:36hs.

Juanjo Laudin, candidato a intendente por el Frente Renovador de la localidad de Jardín América dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y contó cuáles son sus expectativas y propuestas de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo.

“Soy abogado hace 20 años en Jardín América en la parte privada y he tomado la decisión de incursionar en política un poquito para devolver a la comunidad lo que me dio a mi. Yo creo que todos tenemos algo de político desde joven, estuve siempre vinculado pero hoy viendo la situación actual de la ciudad me motiva a tomar esta decisión”, contó.

Laudín comentó que se conoce el desarrollo y progreso de la provincia una y siempre comparo la localidad con otras ciudades “y me doy cuenta que hay que generar una renovación, una alternativa en el ámbito electoral con ganas y que quiera cumplir con el objetivo de que la ciudad vuelva a crecer. Jardín América tiene necesidad en todos los aspectos desde la parte cultural, la parte deportiva, la parte educacional, alguna obra emblemática que el vecino se sienta cómodo para poder salir a pasear con su familia”.

“Cuando yo hablo de atraso es todo. Hoy en día tenemos la problemática del agua donde el último verano la verdad la pasamos mal, entonces queremos principalmente acompañar la terminación del acueducto que es algo histórico que estamos reclamando y no podemos esperar. Queremos pasar con perforaciones, tanques elevados y bombas para que el problema se resuelva”, apuntó.

Por otra parte, Laudín indicó que tras su estudio en Abogacía pudo volver a Jardín América para poder ejercer la profesión y su objetivo es que los jóvenes puedan hacer lo mismo, “porque la oferta laboral es un gran problema y queremos que los chicos accedan a un puesto. El votante en Jardín América nos ha recibido con los brazos abiertos porque somos gente nueva, trabajadora, con una vida familiar y profesional dentro de la normalidad y la gente busca eso”.

“Tenemos la tranquilidad de poder escuchar al vecino y ese es el gran problema que tenemos acá, que la gente no se siente contenida por el municipio y es por ello que creo que nos reciben de tan buena manera. Esto es algo que nos interesa a todos, le vengo a proponer precisamente a Jardín América una salida a esta situación de atraso y falta de desarrollo y lo hacemos todos juntos o nos caemos todos juntos, así que esa es la propuesta y está en el vecino recepcionarla. El 7 de mayo vamos a ver qué elige la ciudadanía”, finalizó.