Llegó el otoño y Club EL Territorio ofrece a tus mascotas el 40 por ciento de descuento en accesorios para cuidarlos

miércoles 26 de abril de 2023 | 12:24hs.

Las mascotas son parte de la familia y como todo integrante debe tener sus objetos útiles para el cuidado y salud. Todo el año se debe cuidarlos con vacunas, controles médicos, paseos y demás, pero con la llegada del otoño comienza otro tipo de atención: el de mantenerlos calentitos y abrigados para que no desarrollen ningún tipo de patología relacionada con las bajas temperaturas.

“Para salir a pasear hay que salir bien abrigados, siempre salir protegidos con collares y medicación contra pulgas y garrapatas y por sobre todo tener el carnet de vacunación al día, tanto vacunas contra parvovirus, antirrábica y otras enfermedades que pueden atentar contra su salud”, expresaron desde Quinta Pata, que además de atención veterinaria cuenta con variedad de accesorios para las mascotas y con un 40 por ciento de descuento con Club El Territorio hasta fin de mes los días martes, miércoles y jueves (no incluye atención veterinaria).

En este sentido, desde la veterinaria que cuenta con tres locales, comentaron “tenemos abrigos de todo tipo, accesorios como camitas térmicas y cuchas”.

Así como existen accesorios para combatir el frío, también los hay para divertirse o educar, tanto para perros hiperactivos como para cachorros que están en plena etapa de desarrollo. Para estos casos, desde Quinta Pata recomendaron “por sobre todo accesorios que alivien su estrés, pelotas, morrillos, sogas para interactuar con la familia que a la vez ayudan al ejercicio y la salud emocional de las personas y las mascotas”.

El juego y ejercicio es parte del crecimiento de las mascotas y por eso recomiendan acompañarlos en esta etapa.

“Generalmente los cachorros en su etapa temprana y desarrollo tienden a estar más activos cuando su salud es bien cuidada con alimentos que tengan buen contenido proteico, que les aporta energía, y también con alimentos que contengan mayor porcentaje en su composición de derivados de origen animal. El crecimiento de la dentadura y huesos hace que sea necesario ejercitarse en un parque, una plaza o en espacios amplios. Esto ayuda a fortalecer los músculos, y es necesario también algún juguete macizo, pelotas, huesos de goma que vienen preparados para ayudar a reducir la formación de sarros en los dientes y a la vez ayuda a ejercitar su mordida y dentadura más sana”, explicaron desde Quinta Pata.

Por eso es más que necesario obtener accesorios acordes a la etapa de vida de la mascota y que ayuden a su evolución sana.

Además, todos los días disfrutas el beneficio Club del 15 por ciento de descuento en todos los productos, con una compra mínima de 350 pesos. No acumulable con otras promos.