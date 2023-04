La descentralización de la Municipalidad, como principal propuesta de Matías Sebely

miércoles 26 de abril de 2023 | 10:09hs.

Matías Sebely, emprendedor y ex concejal de Leandro N. Alem busca ser intendente de la localidad en las próximas elecciones del 7 de mayo y en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 contó cuáles son sus principales propuestas.

“Nosotros tenemos varios ejes en los que vamos a trabajar a partir del 10 de diciembre y lo que es la ciudad de Alem vamos a plantear el crecimiento y los ejes principales será el tema de la resolución definitiva del problema del agua que es un

problema que empieza a preocupar mucho ya que muchos barrios no tienen acceso al agua, se han hecho muchos loteos, hay muchas familias viviendo en distintos puntos de la ciudad que hoy no tienen agua”, dijo.

Además como segunda propuesta es la resolución del tema de las cloacas “es un problema de infraestructuras gigante para el desarrollo de cualquier ciudad pero si no resolvemos el tema del agua primero va a ser un problema el poder resolver el tema de las cloacas. El tercer punto que vamos a trabajar es la cuestión del empleo y el autoempleo que son los emprendedores, los que quieren empezar con su primer trabajo”.

“Vamos a hacer una política de Primer Empleo así como lo tiene la Nación, de entrenamientos laborales, pero que sean municipales y que sirvan al comerciante, al chico que vaya a empezar con las primeras experiencias desde el autoempleo, vamos a promocionar mucho porque es una cuestión importante para que los emprendedores puedan empezar a trabajar con pequeñas máquinas”, enfatizó.

El candidato apuntó que buscará crear la creación de un ente municipal de crédito para hacer una copia de lo que fue el banco de Buena Fe del Banco Mundial “que funcionó muy bien y que lo podemos aplicar aquí en en la ciudad con microcréditos a emprendedores y a personas que necesitan para poder solventar algunos gastos de su emprendimiento y con eso se va generando una cadena de valor”.

“El cuarto punto es que vamos a trabajar con los talentos, los talentos deportivos, los talentos artísticos, musicales que tenemos. Principalmente en el deporte que tienen que competir, viajar, de tener elementos para poder surgir, nosotros venimos trabajando fuertemente con el tema de hacer el Consejo Municipal del Deporte apoyando a todas las disciplinas no solamente los tradicionales sino también las no tradicionales”, acentuó.

Sebely por otra parte indicó que hay mucho por trabajar en Alem, “estas son las principales líneas que vamos a trabajar, también tenemos proyectos habitacionales de vivienda, tenemos propuestas con el tema del transporte urbano, de la salud, la descentralización de la Municipalidad de poder dar agilidad y oportunidades a la gente, que tenga una municipalidad más cerca”.

“Mi principal propuesta es la de atender a la gente, que sepan que van a tener un intendente, que van a responder a su mensaje, que van a estar al lado y que va a poder intentar resolver todos los problemas. La idea es descentralizar la Municipalidad en tres puntos uno es en el kilómetro 40 que están más o menos a 6 o 7 kilómetros de la de la ciudad de lo que es el casco céntrico, en Villa Libertad y después en lo que es la parte del barrio Virgen del Rosario que son los lugares más distantes”, detalló.

Sobre las propuestas, el ex concejal también agregó que las propuestas de su sublema se hicieron en base a la escucha, “de lo que fuimos recogiendo de los vecinos y los más recurrentes pero también hay cuestiones que tienen que ver con los caminos rurales que están en muy mal estado y que también fue un tema recurrente en los reclamos de la gente el año pasado en el Consejo Deliberante, la cuestión del transporte público”.

“Invito a la gente que nos den su voto de confianza el 7 de mayo, hay buena perspectiva de muchas cosas que podemos hacer y yo hago una promesa que la hago en todas mis reuniones y me comprometo a trabajar y a gestionar, muchas cosas faltan por falta de gestión y nosotros vamos a movernos, que sepan que soy una persona, que soy incansable, trabajador, no voy a descansar hasta lograr todos los sueños de la gente de Alem. De poder pensar en una educación terciaria y universitaria para la ciudad, de pensar en que no tengamos más problemas del agua, en pensar que tengamos una solución habitacional, a pensar que haya talentos que brillen en la cuestión deportiva musical y artística y sobre todo no escondernos atrás de un escritorio sino estar cerca de la gente”, finalizó.