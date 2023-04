Juez de Paz intervino en una causa de bullying

miércoles 26 de abril de 2023 | 6:03hs.

Un caso de bullying en Corrientes llegó a la Justicia y logró un fallo histórico. Un juez de Paz intervino y ordenó a tres adolescentes abstenerse de agredir física y verbalmente a un compañero y dispuso, además, tratamiento psicológico para todos los involucrados.

El hecho ocurrió en la localidad correntina de Paso de la Patria, donde un adolescente padecía agresiones por parte de tres compañeros. La madre del menor al notar a su hijo “alterado y angustiado" hizo la denuncia.

Ante la presentación judicial, el juez de Paz provincial Hugo Alejandro Sánchez Martínez dispuso una medida cautelar para que “dejen de intimidar, excluir y marginar” al menor “por cualquier medio y en todo lugar”.

También libró oficio al colegio secundario para que coordine con la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa) un tratamiento preventivo.

Respecto de la situación por la que atravesaba el adolescente víctima de las agresiones, el informe judicial del caso señala que, en la entrevista psicológica, el adolescente manifestó tener molestias permanentes y agresiones dentro del colegio y fuera del mismo por parte de esos tres compañeros.

“Explicó que, de manera constante, se burlan de él y uno de ellos lo golpea en la nuca, no solamente dentro del colegio sino afuera y cuando asiste a educación física”, consigna el expediente.

En su relato, el alumno mencionó estar “cansado” de que lo “agredan de manera gratuita” y agregó: “Yo no les hago nada, siempre les digo que me dejen de molestar, pero no entienden”.