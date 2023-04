Promete comenzar a resolver cuestiones básicas en Oberá

miércoles 26 de abril de 2023 | 6:04hs.

Julián Björklund, candidato a intendente de Oberá por el Frente Renovador bajo el sublema Somos Vos, detalló cuestiones “muy básicas que hay que resolver que tienen que ver con los servicios públicos como la luz, el agua y el transporte. Necesitamos reactivar obras que se habían sacado en el 2015 del plan Belgrano como es la línea 132, que es una línea nueva de energía eléctrica que viene hacia la zona Centro para que Oberá pueda tener un servicio de luz de calidad y podamos pensar en la ampliación y la creación de nuestro Parque Industrial que todavía está pendiente”. Como otra obra urgente, “necesitamos que todos los barrios tengan agua corriente, hay barrios que todavía no lo tienen y dependen del camión que les lleva el líquido vital, eso no puede seguir pasando, hay que hacer las perforaciones, las conexiones de agua en todos los barrios para que puedan tener un servicio de calidad”. Añadió que por otra parte, el transporte público, si bien mejoró con las empresas nuevas en el último tiempo, “todavía hay cuestiones que mejorar”, dijo.

Uno de los ejes de sus propuestas de campaña tiene que ver con el cuidado de los recursos, “hay que pensar en las obras que realmente hacen falta, hay que cuidar cada peso y por eso no gastamos en cartelería en la campaña. Se llena la ciudad de carteles, nos parece que queda horrible, ensucia y contamina y lo que hacemos con la plata es ocuparnos a dar capacitaciones. Pensamos que la política le tiene que dejar algo a la gente incluso en campaña, no solamente llenarla y saturar la ciudad de cartelería, pensar que la gente te vota porque la saturaste de pasacalles me parece que es menospreciar incluso el pensamiento de la gente y es por eso que, le ofrecemos a la gente almanaques como para que tengan algo útil y bolsitas para las compras y de material ecológico, para cuidar el medioambiente y basureros para los autos, esa es nuestra panfletería”.

Björklund indicó que su espacio busca representar a todos los sectores. Por eso indicó que en cuanto a la comunidad LGBT “siempre estamos abiertos a trabajar con ellos, a escuchar sus necesidades, ayudarles y a darle los espacios para que ellos puedan manifestarse y vivir su vida libremente”.

Añadió que su equipo trabaja con honestidad, en la educación “que es nuestra bandera, por eso hacemos las capacitaciones. Soy corajudo en ese sentido y no tengo problema en plantear y decir las cosas como son y pedir lo que a Oberá le corresponde”, afirmó al destacar que representa “un grupo nuevo en política que nos metemos porque creemos que la política es la única manera de cambiar y mejorar las cosas”.