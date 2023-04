Retiró a su nieto de la escuela disfrazada de dinosaurio

miércoles 26 de abril de 2023 | 3:30hs.

Lorena es oriunda de Córdoba capital y no veía a su nieto desde hace meses.

Lorena Fernández sorprendió en la salida del jardín de la Madre de la Misericordia de Posadas cuando apareció vestida de un dinosaurio gigante para reencontrarse con su nieto Felipe.

La historia trascendió por redes sociales y conquistó a toda la comunidad. Luego, la propia Lorena contó que se trataba de una promesa.

La abuela es oriunda de Córdoba y no veía a su nieto desde hacía dos meses. “Antes de venir le dije a Feli que quería y él me respondió ‘quiero que vayas a un zoológico y me compres un dinosaurio’”.

Ante la magnitud del pedido Lorena, se preguntó cómo podía suplir el regalo.

“Empecé a cranear, cómo podía hacer porque él tiene muchos dinosaurios chiquititos. Ama los dinosaurios, sabe los nombres de los dinosaurios y demás. Entonces yo lo había visto en una página de China este disfraz y lo empecé a buscar, hasta que lo encontré en Mercado Libre. Lo compré y estuve cortando clavos para que viniese, porque dos semanas me demoró en llegar”, explicó la abuela.

Finalmente, llegó con su marido el viernes último a las 8 y a las 11 se dirigió, lo más rápido que pudo, a la salida del jardín para el tan ansiado reencuentro con Felipe.

“Lo fui a buscar, obviamente con autorización del cole y entramos a la sala. Y fue algo fuerte y súper divertido. Los amigos me abrazaban, quisiera haber filmado la carita de los nenes, la alegría que tenían, me abrazaban entre todos”, relató Lorena, quien se convirtió en la principal atracción para toda la salita de cuatro de la institución.