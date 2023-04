René se recupera y pide ayuda para mudarse con su familia

miércoles 26 de abril de 2023 | 2:00hs.

Mauricio René Romero recibió un trasplante de corazón el 1 de abril y se recupera satisfactoriamente de esa cirugía de alta complejidad. Sin embargo, solicita ayuda ya que necesita un espacio más cómodo para estar con su familia hasta que los médicos le permitan volver a su hogar en Posadas, que según le adelantaron, será recién a fin de año.

El hombre llegó con su familia en febrero y desde ese momento quedó internado el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (Icba), donde primero lo conectaron a una máquina que le bombeaba sangre al cuerpo, porque su corazón prácticamente ya no funcionaba y luego recibió el trasplante que le salvó la vida.

Su esposa Vanesa y los tres hijos del matrimonio también se encuentran en esta ciudad acompañando al padre, pero desde que recibió el alta del sanatorio donde lo operaron, los cinco miembros de la familia viven hacinados en una habitación de un hotel en el barrio porteño de Congreso, donde hay sólo tres camas.

“Nosotros no conocemos a nadie en Buenos Aires y para alquilar acá piden muchos requisitos, como garantías y ni hablar del precio que ahora todo está por las nubes. Necesitamos ayuda para conseguir un lugar digno en el que estar hasta noviembre o diciembre para que podamos volver a nuestra casa en Posadas”, explicó.

En tanto, desde la obra social de la provincia actualmente asisten a tres pacientes trasplantados en la ciudad de Buenos Aires, que evolucionan satisfactoriamente y lo consideran algo a destacar para el sistema de salud provincial.

Puntualmente en el caso de René Romero, se le cedió la habitación de un hotel, sostuvieron desde el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), hasta tanto se pueda mejorar su albergue, teniendo en cuenta que atraviesa una situación excepcional dado que, por lo general, por cada paciente hay un acompañante.

Desde la obra social señalaron que en el caso de esta familia tuvo que viajar completa porque uno de los chicos padece síndrome de Down y no podía separarse, ya que podría afectarlo negativamente.

Remedios y traslados

Como cualquier persona trasplantada, René toma un combo de medicamentos específicos para que su organismo no rechace el corazón recientemente implantado. Su obra social se lo manda por encomienda desde Posadas, “pero a veces esos envíos se retrasan días y yo no puedo dejar de tomar ni un sólo día esa medicación, entonces ya tuve que comprar de mi bolsillo esos remedios y la verdad es que mi sueldo de $132.000 no me alcanza para eso.”

Otro problema que preocupa al posadeño es que está cursando una infección en una de sus piernas. “Como me duele mucho esa herida, cada dos por tres tengo que ir de urgencia al instituto para que la revisen y me den calmantes. Cada viaje en taxi desde el hotel hasta el sanatorio son $4.000 mínimo entre ida y vuelta y la obra social me dio por única vez un monto y no alcanza porque últimamente estoy yendo casi todos los días porque sino es la herida es algún control del corazón”, señaló.