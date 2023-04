Susana vuelve al cine en una comedia de humor y de la mano del director Diego Kaplan

miércoles 26 de abril de 2023 | 6:00hs.

Susana Giménez (79) volverá a protagonizar una película, tras 24 años alejada de la pantalla grande. Este regreso al cine será de la mano del director Diego Kaplan y del productor Lucas Akoskin, en una comedia que comenzará su producción en Buenos Aires en octubre.

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes. Pero Diego (Kaplan) es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando él me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato”, dijo Susana en un comunicado.

En tanto, Akoskin, actor y productor argentino radicado en Estados Unidos, afirmó a Télam: “A Susana le llegan un montón de proyectos, pero ninguna la seducía tanto a ella como este. Ella aceptó la propuesta luego de una reunión con Diego”, en referencia al director recordado por títulos como Dos más dos o Igualita a mí.

“Susana -apuntó Kaplan- tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; esta es la oportunidad perfecta”.

Akoskin, a su vez, agregó: “No veo la hora de ver trabajar a Diego y Susana juntos. Ella es inteligente, divertida y espontánea. Él es moderno, irreverente y juguetón. La combinación de los dos solo puede traer fascinación y alegría”.

La película no sólo es el regreso de la ‘Su’ a un rol protagónico en la gran pantalla tras Esa maldita costilla (1999), de Juan José Jusid, sino, también, una apuesta de los productores por las salas. El objetivo es el de convocar al público a los cines.

“ Al cine a ver a Susana”

“Sabemos que ir al cine es un esfuerzo. Que las plataformas tienen constante oferta y que uno la piensa dos veces antes de ir a un cine hoy en día. Nuestra intención es que con esta peli no haya nada que pensar. Que la gente quiera volver a las salas. Especialmente a ver a Susana”, enfatizó Akoskin a esta agencia.

La historia gira en torno a un célebre pero poco ortodoxo psicólogo infantil, que lucha por sacar a su propio hijo de 43 años de la casa familiar. El título de la película, como también el resto del reparto, será anunciado en las próximas semanas. Las locaciones, a su vez, tampoco están confirmadas.

Las películas de la diva

Entre 1968 y 1987, Susana tuvo una prolífica carrera en cine, sobre todo en comedias, con títulos recordados como Vení conmigo, de Luis Saslavsky, o Fuiste mía un verano, de Eduardo Calcagno, junto a Leonardo Favio. Sin dudas, uno que dejó huella fue la película de culto La Mary, junto a Carlos Monzón y bajo la dirección de Daniel Tinayre.

Del 87 a esta parte, Susana estuvo dedicada sobre todo a la conducción de su programa de televisión, donde también sostenía el pulso de la comedia a través de sus sketches, y a participar en varias obras de teatro en la calle Corrientes. En cine, tuvo dos pequeñas apariciones: Tetro, de Francis Ford Coppola, y Delirium, de Carlos Kaimakamian Carrau.

También tuvo una sonada participación en la comedia de Prime Video Porno y helado, de Martín Piroyansky. Ahora, nuevamente Susana entrará set con la dirección de Kaplan.