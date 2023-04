Santo Tomé: para la Cámara de Comercio "no debe existir peaje en el puente"

martes 25 de abril de 2023 | 16:30hs.

Días atrás la Federación Económica de Corrientes, en conjunto con las autoridades municipales de Santo Tomé y de San Borja, se pronunciaron a favor de una nueva prórroga, que sea de tres a cinco años más, para la empresa Mercovía S. A.

Diferenciándose claramente, Román Naya y Alejandro Belsky, integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de Santo Tomé, insistieron -en un canal televisivo local- en dejar en claro que pretenden que se libere el tráfico vecinal fronterizo, y no solo el tráfico vecinal, sino todo el tráfico de turismo. "Lo primero hay que negociar son los beneficios para los santotomeños y los sanborjenses y recién después discutir otras cosas como la cuestión macro, no podemos seguir pagando aranceles que ya no corresponden", resaltaron.

Naya indicó: "Queremos que finalmente se dé la liberación del pago del peaje al Tráfico Vecinal Fronterizo porque consideramos que es una herramienta muy importante para el desarrollo del comercio entre ambas localidades, como así también cuando necesitamos hacer trámites de distinta índole, a tal punto, que consideramos este tema del peaje como una materia adeudada tanto por parte de la empresa que hasta hoy mantiene la concesión, como por parte de los Estados que tienen que resolver esta cuestión".

Y en este sentido, expresó en la entrevista televisiva que "hace dos años ya que se debería haber habilitado la gratuidad del tráfico fronterizo, porque es algo que afecta directamente a los intereses del comercio de Santo Tomé y de San Borja. Nosotros, desde la Cámara de Comercio local, siempre tratamos de hacer hincapié en este tema, que para nosotros es principal y prioritario", agregando que en muchas ocasiones se ponen en juego diferentes intereses, en su mayoría privados, y no el bienestar de los ciudadanos que cruzan día a día el viaducto.

Belsky, a su turno, explicó: "Nosotros queremos dejar bien en claro que lo que la Cámara de Comercio e Industria de Santo Tomé pretende es que se libere el tráfico vecinal fronterizo, y no solo el tráfico vecinal sino todo el tráfico de turismo, y en eso, inclusive el intendente de São Borja explicó que el contrato de concesión del Puente venció y lamentablemente venció durante la pandemia, lo que imposibilitó el llamado a licitación, por lo que ambos Estados a través de la COMAB firmaron una 'adenda de contrato' (añadido, tiene la finalidad de agregar, modificar o incluso aclarar términos indicados dentro de un contrato existente), que previó una extensión de la concesión por un año más y transcurrido el primer año se prorrogó por un año más y este segundo año vence en el mes de agosto. A partir de allí hay que tomar una nueva definición, y en el camino se van sucediendo hecho políticos de importancia como el cambio de gobierno en Brasil con la llegada de Lula Da Silva al poder en Brasil, las elecciones nacionales de Argentina previstas para fin de año, pero la cuestión jurídica que hay que resolver es si la concesión se termina, si se llama a licitación o si se crea algún instrumento, que es lo que todo el mundo está pretendiendo, donde nosotros finalmente tengamos el tráfico vecinal fronterizo y el tráfico de turismo gratuito".

Respecto al documento redactado y leído en reunión, impulsado por la Federación Económica de Corrientes, en el cual se habló de un pedido de prórroga de tres a cinco años, Belsky dijo: "Nos parece que es un exceso, porque prorrogar es continuar en la misma situación, o sea, o se le da otra palabra al texto, o se hace una aclaración lo suficientemente precisa al respecto, o si no se puede caer en la trampa de extender esta situación de incertidumbre con lo que nosotros no estamos de acuerdo porque el Puente ya se pagó en su totalidad. El Puente ya es patrimonio tanto de Argentina como de Brasil, y si la obra ya está paga y se continúa con esta situación de peaje evidentemente, está habiendo un ingreso incausado por a quien le toca hoy administrar, y si eso continúa se estaría manteniendo un statu quo que no es justo, y que merece algún tipo de observación que es lo que nosotros planteamos", explicó.

Naya recalcó que "nosotros centramos nuestro planteo en la realidad local, en los intereses de los santotomeños y sanborjenses, porque lamentablemente siempre se elaboran petitorios y se desconoce lo que pedimos nosotros. Entonces, en esta idea de gestionar, ha ocurrido que nos han transmitido borradores de peticiones con los que nosotros no estamos de acuerdo, como ser esta prórroga de concesión de tres a cinco años que se pretende para la empresa Mercovía. Esto no puede seguir así, no podemos seguir pagando peaje sobre una obra que todos entendemos que ya esta paga y que nos pertenece. Algo debe cambiar, y creemos que primero se tiene que hablar de eso, que primero hay que negociar los beneficios para los santotomeños y los sanborjenses y recién después discutir otras cosas como la cuestión macro, no podemos seguir pagando aranceles que ya no corresponden y en ese sentido nuestra postura es fuerte y sabemos que el pueblo de Santo Tomé y el pueblo de São Borja coinciden con nosotros".

En cuanto a la posición del Ejecutivo Municipal, Naya salió al cruce y advirtió que "hemos llegado a tener cuatro o cinco puntos de consenso, pero nunca se habló de la continuidad de la empresa Mercovía, sobre apoyar la continuidad de un contrato, por lo que nos sorprende esta postura, en ningún momento estuvo sobre la mesa la idea de una prórroga a la concesión privada, por lo que queremos dejar bien en clara nuestra posición".