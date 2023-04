El 2 de mayo iniciará el operativo integral de poda en Posadas

martes 25 de abril de 2023 | 15:28hs.

Se acerca la época de las podas de los árboles y desde la Municipalidad de Posadas dio a conocer las fechas en que los empleados municipales pasarán a recoger las ramas en los barrios. Indicaron además que luego de retirarse del barrio no vuelven y los vecinos no pueden sacar las ramas frente a su casa. El operativo que comenzará el 2 de mayo se extenderá hasta el mes de agosto. En Posadas.gov.co.ar/poda se puede observar la fecha en que estarán pasando por cada barrio.

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Sebastián Bentancur, encargado del operativo de poda municipal, indicó que los operativos irán de norte a sur y de oeste a este. Asimismo recalcó que esta prohibido sacar las podas frente a las viviendas antes de la fecha en que la municipalidad pasará a recogerlas. Además dio a conocer que vecinos pueden abrir un expediente para que la municipalidad le pode el árbol, pero que hay demoras en los operativos.

“Le damos al vecino la posibilidad de que pode el árbol dentro de su casa, el del frente y que deje las ramas frente al inmueble para que luego la Municipalidad pasan a levantarlos y llevar de forma gratuita por una única vez, que es el tiempo en que dura el operativo. La idea es eliminar la mala cultura de podar los árboles en cualquier momento y no solamente sino también después de quemar sus ramas o lo que mucho peor que tiren un terreno, en el bulevar o directamente en la plaza del barrio”, explicó.

El operativo es de manera planificada, irán en varios barrios o chacras de manera simultánea para poder concluir lo antes posible con el operativo.

Por otra parte, Bentancur, se refirió a las solicitudes para las podas de árboles por parte de la municipalidad. Indicó que le pedido se hace por intermedio de un expediente, pero como las solicitudes son muchas, las podas están atrasadas.

“Es importante ver las fechas tentativas en que le toca a cada barrio, por el hecho que no solamente durante el operativo vamos a estar levantando las ramas de manera gratuita, sino que también estaremos realizando podas particulares mediante a los pedidos por expediente que tenemos y que ya estén para ejecutarse”, expresó y añadió “hay casos en los cuales los vecinos no quieren esperar a la fecha en que pasamos por su barrio, entonces le recomendamos que poden su árbol de manera particular y le facilitamos una lista de podadores de árboles a los cuales nosotros capacitamos”.

En ese sentido explicó que lo que los vecinos deben hacer contratar con uno de estos podadores, realizar la poda, dejar las ramas frente a su domicilio o bien acercarla al punto limpio. Puede ser el que está ubicado sobre la avenida 115 y Brown o la avenida o en Santa Cruz casi Jauretche.

“Siempre está la opción del podador urbano, a quienes capacitamos para una correcta poda del árbol para que en primavera volvamos a tener a ese árbol florecido”, agregó.

Cada vecino que contrate al podador particular se hará cargo de los costos, a municipalidad solamente pasará a levantar las ramas.

“Ellos regulan sus precios, la comuna no tiene injerencia por el cobro del trabajo. Nosotros vamos avanzando de manera planificada para que todos puedan tener la posibilidad de que se ejecuten los expedientes a medida que avanzando en conjunto con el operativo. Todo esto siempre hablando del árbol que está en la vereda”, finalizó.