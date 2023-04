Más posadeños podrán elegir con qué bioquímico atenderse

martes 25 de abril de 2023 | 14:34hs.

Cuando un médico necesita de los resultados de análisis clínicos obtenidos por un bioquímico, muchas veces el paciente está ‘obligado’ a hacerse sus estudios en ciertos laboratorios designados. A veces son las obras sociales las que indican dónde un paciente debe atenderse y otras veces tienen sus propios laboratorios, pero no permiten a los afiliados atenderse con otros profesionales. Si los pacientes deciden atenderse con el bioquímicos que prefieren, las obras sociales no realizan la cobertura correspondiente y los usuarios deben pagar al bioquímico de manera particular.

Contra esta situación viene luchando hace varios años el Círculo de Bioquímicos de Misiones, para dar la oportunidad a los pacientes de elegir con quien atenderse pero también para que los profesionales de la bioquímica puedan trabajar, puedan abrir su propio consultorio teniendo la certeza de que tendrán pacientes.

“Está prohibido que un laboratorio secuestre a los pacientes en un solo prestador. Y si una obra social quiere tener un laboratorio, que lo tenga, pero que le dé la libertad al paciente de ir adónde él cree conveniente”, reflexionó Rubén Angeloni, presidente del Circulo de Bioquímicos de la Misiones.

Los debates, charlas y trabajo realizado por el Círculo tuvieron sus buenos resultados con el gremio de Luz y Fuerza, con el que ya trabajaban con anterioridad.

En este sentido, Angeloni afirmó: “Logramos un convenio directo con el gremio de Luz y Fuerza sin intermediación. Esto sucede por ahora en la ciudad de Posadas, los pacientes pueden elegir libremente a qué laboratorio concurrir a hacerse sus análisis”.

La firma del acta de intención de convenio entre Luz y Fuerza y el Círculo de Bioquímicos de Misiones se realizó el miércoles y comenzará a operar desde el 1 de mayo en todo Posadas y Gran Posadas. Se tiene previsto que esta medida se expanda en toda la provincia a partir del 1 de julio.

“Para nosotros es una reivindicación muy importante porque siempre defendimos la política de que todos los bioquímicos de la provincia puedan trabajar y de que cada afiliado pueda elegir el laboratorio donde hacerse sus estudios”, expresó Angeloni, y también recordó que “la promesa que nos hizo el secretario del gremio es que en 60 días va a pasar lo mismo con los afiliados del interior”, es decir, los afiliados de Luz y Fuerza de toda la provincia podrán decidir a qué laboratorio asistir.