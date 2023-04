Jorge Lacour: “Si queremos avanzar en una ciudad moderna, es el momento de un cambio”

martes 25 de abril de 2023 | 11:23hs.

Obras públicas, seguridad y modernización del transporte urbano, algunas de las propuestas del candidato a intendente para el Eldorado, Jorge Lacur. “Si queremos avanzar en una ciudad moderna, es el momento de un cambio para la ciudad”, manifestó el actual diputado provincial y vicepresidente segundo de la cámara de representantes.

“Lo que venimos diciendo y sosteniendo, es que es un momento de cambio en el Eldorado, hace 20 años que gobierna la Renovación y no han resuelto los problemas estructurales de la ciudad” indicó Lacur en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

El candidato agregó además que “la ciudad prácticamente no tiene cloaca, apenas hay un pedacito en el centro que se hizo alguna vez, pero eso realmente es un problema de salubridad que hay que solucionarlo rápido”. También se refirió a la congestión del tránsito en la ciudad aludiendo que “está colapsado”. “Tenemos una avenida central muy colapsada y después están las calles laterales que prácticamente no tienen conexión. Tenemos un sistema de colectivo que tiene un diseño antiguo, hay que avanzar también en el sistema de transferencia para poder liberar el tema del tránsito, tener un buen sistema de transporte público, diseñado para solucionar los problemas del usuario y no los problemas de la empresa”, sentenció.

También se refirió al agua potable, la seguridad, drogas y una ciudad moderna con mayor conectividad.

“Un gran sector de la ciudad tiene que esperar la noche para poder tener agua potable y poder llenar los tanques de agua”, dijo y agregó “son cosas estructurales que durante el período de gobierno han tenido tiempo de hacerlo y no lo han hecho”.

“Con el tema de la seguridad, haremos hincapié en mayor presencia policial, sabemos que si bien hay un déficit de policiales en toda la provincia, también es cuestión de que un intendente se ocupe de su comunidad y realice las gestiones para tener la seguridad necesaria. Hoy por hoy en la ciudad tenemos el flagelo del paco, de la pedra y demás drogas que están matando a nuestros chicos por lo que necesitamos mucha más presencia y seguridad policial”, cerró.