Misionera expone en Polonia un caso clínico

martes 25 de abril de 2023 | 6:05hs.

Marcela Romero tiene 25 años y es médica residente en el Hospital Madariaga de Posadas. Hace unos meses fue seleccionada para exponer su trabajo en Polonia, sobre el caso de un paciente con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH ) positivo en estadío sida y que a su vez, presentó un cuadro de leishmaniasis visceral.

El trabajo fue aceptado por la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y por el McMaster International Review Course in Internal Medicine (Mircim).

En diálogo con El Territorio la joven misionera contó que la idea surgió a fines del año pasado, por parte del expresidente de la SAM que trabaja en el hospital. Luego, con la ayuda de su jefa de residencia presentó el caso y fue aprobado a nivel nacional.

Posteriormente, ese reporte clínico junto con un póster, fue traducido al inglés y enviado a una dirección de correo electrónico del Mircim. La sorpresa fue inmensa para Marcela, cuando hace un mes recibió la respuesta que había sido seleccionada.

Se trata de un evento internacional en el cual los participantes pueden conocer las últimas guías de práctica clínica, perfeccionar sus competencias prácticas, así como inspirarse para continuar con su trayectoria académica e investigadora. El evento se desarrollará en el país europeo del 11 al 13 de mayo.

Según comentó, la elección de caso tenía que ver con el contexto regional de la provincia y la complejidad que presentaba el paciente que a su vez, tenía sida. En este contexto, es la única misionera que viajará a Polonia, junto a otra joven médica de Santa Fe y ambas representarán al país.

“Nací y crecí en Posadas, estudié medicina en la Universidad Católica de las Misiones (Ucami), y estoy haciendo la residencia para ser médica clínica. Nunca me imaginé representar a la provincia en algo tan grande”, sostuvo la joven.

Mientras trabaja, se prepara para exponer sobre el caso de un paciente.

Una de las ventajas que tuvo según mencionó, es que desde pequeña estudió inglés y eso le facilitó la traducción de su trabajo, así como le permitirá defenderlo en Polonia y competir con varios colegas de la profesión.

“Creo que esto me va servir para animarme y presentarme a más trabajos y concursos. Aún si no gano un reconocimiento durante el certamen internacional, es un gran logro para mí y para el servicio, el haber sido elegida entre muchos”, expresó.

En tanto, agregó que esto además permitirá que desde Misiones se presenten más trabajos. En lo que refiere a su futuro en la medicina, dijo que si bien, el campo es amplio, se siente cómoda y seguirá con la especialidad de medicina clínica.

“Había comenzado mi residencia con la expectativa de seguir en otras ramas también pero me encantó mi elección. Por ahora, quiero disfrutar el momento y de esa posibilidad que me permitirá viajar a otro continente y me llenará de experiencias”, concluyó la médica.

El caso

Según los detalles del resumen seleccionado, la leishmaniasis visceral es una infección propagada por los protozoos Leishmania donovani y Leishmania infantum. La manifestación clínica suele ser dada por un síndrome febril prolongado, fatiga, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y ganglios linfáticos.

Por otra parte, en pacientes con infección por el VIH, más del 90% que a su vez son afectados por la leishmaniasis, presentan defensas inmunitarias bajas. Esto significa que en este tipo de diagnosticados, pueden ocurrir formas graves y atípicas de la enfermedad.

El caso evaluado es en un paciente masculino de 23 años por síndrome de desperdiciación y fiebre de dos meses de evolución y que fue diagnosticado con las dos afecciones.

En la conclusión del trabajo, se detalló que al lograrse una detección temprana, fue posible erradicar la infección tanto en síntomas, como en los parámetros de laboratorio.