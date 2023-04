Denuncian a Lacunza, Prat Gay y Sandleris

martes 25 de abril de 2023 | 6:02hs.

Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, tres economistas referentes de Juntos por el Cambio, y además exfuncionarios de Mauricio Macri, fueron denunciados por “traición a la patria”, luego de que el Gobierno los acusara de de intentar boicotear a la gestión de Alberto Fernández frente al FMI. La denuncia penal fue presentada por el abogado Alejandro Kalbermatten, a raíz de una información que fue revelada por el sitio especializado en finanzas, Ámbito.com, y que de hecho fue incluida en la presentación judicial.

El Gobierno advierte que la oposición tiene en marcha un plan para boicotear las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este domingo el director argentino ante el organismo, Sergio Chodos, afirmó que “tres economistas del gobierno anterior” le pidieron a funcionarios del FMI que no brinden asistencia a Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Según publica el mencionado sitio de noticias, altas fuentes oficiales revelaron a que los nombres apuntados fueron los del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, su antecesor Alfonso Prat Gay y el ex titular del Banco Central, Guido Sandleris. En el Ejecutivo consideran que la estrategia “busca empujar al país al default”.

En una semana marcada por las tensiones cambiarias, la salida del Jefe de Asesores de la presidencia, los rumores infundados sobre una devaluación y hasta de cambios en el Ministerio de Economía, el Gobierno alerta por una maniobra de la oposición que buscaría dejar a Argentina sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Dato no menor, a ese organismo se le deben casi u$s 50.000 millones.

El domingo por la mañana, sin mencionarlos con nombre y apellido, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, calificó de “antipatria” a “tres economistas del gobierno anterior”.