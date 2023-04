“Mi asociación no recibió fondos de esa supuesta estafa”

lunes 24 de abril de 2023 | 6:03hs.

En julio del año pasado la información de una supuesta estafa a trabajadores de fuerzas federales, principalmente Gendarmería Nacional, alertó a varios uniformados. Se señaló entonces que varios numerarios tenían en su cuenta sueldo débitos que no habían autorizado. Los montos iban desde 700 hasta los 29.000 pesos.

Esta denuncia, de peso mediático debido a que fue publicada por medios nacionales, apuntaba a la asociación misionera llamada Salvemos al Futuro, que funciona desde el 2009 y estaba presidida entonces por un efectivo de la Policía de Misiones, identificado por Eduardo Enrique Zarza (48).

Formalmente la presentación la hicieron efectivos de Gendarmería Nacional en la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, quienes informaron al Juzgado de Instrucción Dos. También intervino Jefatura de la fuerza provincial, que rápidamente pasó a disponibilidad a Zarza y le abrieron un sumario administrativo interno.

Hoy, a diez meses de esta investigación, la causa no avanzó, al punto que Zarza nunca fue imputado por ningún delito, según detalló su abogado Rafael Guimaraez en diálogo con El Territorio. Incluso el juez Juan Manuel Monte se declaró incompetente por consideran que estaban ante un posible causa de lavado de activos, que tampoco prosperó. No hay ninguna acusación.

Con todo esto, finalmente a Zarza le levantaron la disponibilidad y está pronto para volver al trabajo, aunque señala que lo quieren mandar a la localidad Piñalito Norte, algo que no piensa cumplir. Asegura que esta denuncia le cambió la vida para mal en todos los sentidos, al punto que tuvo intenciones de quitarse la vida.

Declaración

Zarza accedió a brindar detalles de lo sucedido y defenderse de las acusaciones.“El 25 de julio me mandan un mensaje con unas fotos, fotos mías y de otro compañero, me estaban escrachando por Facebook y por todas las redes sociales. Esas fotos las publicaron gente de Gendarmería”, aseguró.

Amplió que incluso hay audios de funcionarios de alto rango de la fuerza quienes lo escracharon con información que sacaron de sus redes sociales.

“Yo tengo una asociación civil, que la transformé en cierta forma casi como una mutual, para poder trabajar con el empleado público de Posadas. Brindaba servicios que hoy no puedo hacer porque por más que se haya solucionado todo y se haya comprobado que tanto la asociación como yo no tuvimos nada que ver con el débito, el daño está hecho”, puntualizó.

Salvemos al Futuro vendía uniformes para personal policial de diferentes fuerzas y del Servicio Penitenciario, pero “también vendíamos ropa informal para los chicos, hombres y mujeres. Todo lo hacíamos con la cuota societaria de la gente. Es algo que hoy ya no tengo porque tuve que dejar sin efecto el débito”.

Sobre la maniobra por la que supuestamente se vio beneficiado, el efectivo policial insistió que no tiene ninguna implicancia, al tiempo que aseguró que “mi asociación ni siquiera recibió fondos de esa supuesta estafa por la que me escracharon. Estamos hablando de 300 millones de pesos".

“Todo empezó cuando nosotros hicimos una campaña, en época de pandemia, para vender un uniforme y asociar gente. Primero lanzamos una cuota societaria para ver si ingresaba la cuota societaria y ahí recién se podía cobrar, pero el problema surgió cuando contratamos una empresa para hacer los primeros débitos. Cuando nosotros mandamos el débito, la empresa modificó el monto sin consentimiento. Le agregó un cero de más”, se defendió.

“Cuando vimos eso con el abogado, quisimos que rápidamente se reintegre el monto, pero cuando lo hicimos ya habían pasado quince días. En ese tiempo la empresa junto al banco había metido toda la plata en una mesa de dinero para ganar aún más, todo para el beneficio de ellos. Ese dinero nunca ingresó en mi cuenta”, acusó.

“Tenemos muchos documentos que avalan lo que digo que son parte de la demanda civil que presentamos contra las empresas”, remarcó.

Zarza negó vínculos “con gente importante de Nación”, con la que lo quisieron asociar y consultado por el daño que generó lo que él considera como un escrache, detalló: “Primero daño económico, pero también psicológico. Hoy estoy con tratamientos porque intenté quitarme la vida por toda la situación y todo el estrés que me generó ser apuntado falsamente, porque para la gente yo era culpable de todo”.

“Yo en un momento ya no veía salida, si no fuera por mi familia no iba a estar acá. Me sentí tan frustrado que no sabía qué hacer. Mi familia fue un gran apoyo, tengo dos nenas que son chiquitas y ellas me veían afligido, me abrazaban y en su inocencia me decían que esté tranquilo y que iba a salir todo bien”, remarcó.

También expresó que es diabetico y por el estrés bajó 40 kilogramos.

El funcionario expresó que la Jefatura de la Policía de Misiones fue “juez y verdugo” y que nunca lo dejaron defenderse. Hasta el mes pasado cobró el 50 por ciento del sueldo, con todo lo que eso implica, y también se perdió la posibilidad de ascender dos jerarquías.

“Después que me levantaron la disponibilidad me dijeron que por reglamento me iban a trasladar al interior, algo que yo no voy a hacer. Estoy a un año y un poco más de retirarme, soy enfermo, no tengo la plata hoy para ir al interior y mudarme”, se plantó.