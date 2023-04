El atletismo dejó un guiño alentador en la provincia

lunes 24 de abril de 2023 | 6:08hs.

El último día de competencias del Trofeo ABP U20 de atletismo, que se realizó en la pista Erik Barney del Cepard de Posadas y que juntó a deportistas de Argentina, Brasil y Paraguay, entregó algunas gratas sorpresas para los deportistas misioneros y para la delegación albiceleste.

La eldoradense Danna Jazmín participó como invitada y fue la mejor en salto en alto. La misionera fue de menos a más para quedarse con el oro. De hecho, casi no supera la primera marca de 1,50m, pero cuando se desbloqueó alcanzó los 1,60m para quedarse con la prueba.

“La prueba empezó en 1,50 y yo siempre empecé en 1,40. Fue un cambio brusco y los dos primeros intentos los erré. Me bloquee, me puse mal. Los entrenadores me dieron ánimo y pude pasar en el último intento y a llegué a los 1,60, lo que me llevó a ser campeona”, comentó la eldoradense.

Alfonzo saltó 1,98m y estuvo cerca de igualar su récord personal. foto: Marcelo Rodríguez

Para Jazmín todo fue muy movilizante. “Fue un cruce de emociones, porque estaba llorando y después me puse muy feliz. Mi entrenadora me dijo que me tranquilice, que piense, que podía saltar, que tenía la capacidad para superar esa marca”, confesó.

La misionera reconoció que “no me imaginaba ganar la prueba”. “No estaba segura y me servirá como experiencia para lo que viene”, agregó tras recibir su medalla dorada.

La competencia fue aprovechada por los participantes como preparación rumbo a los próximos compromisos para la categoría, principalmente el Sudamericano de Bogotá (19-20-21 de mayo) y luego, el Panamericano de Mayagüez (4 al 6 de agosto, en Puerto Rico).

Por su parte, Enzo Cantero consiguió un resultado que le sacó una gran sonrisa. En la prueba de lanzamiento de bala, mejoró el registro personal anterior y se ganó un lugar en el podio. Con 14,17m obtuvo el segundo puesto, detrás del mendocino Álvaro Gelvez Arias (15,62m).

Cantero mejoró su marca y ganó la medalla de plata en lanzamiento de bala.

Cantero también participó en la prueba de disco, en la que finalizó en la cuarta posición con 36,89m, mientras que Kiara Gianina Chena también fue parte de esa prueba, entre las chicas, con una marca de 27,71m.

El otro misionero que le sacó una alegría a sus familiares en el Cepard fue Walter Alfonzo. El posadeño se quedó con el segundo puesto en salto en alto, con una marca de 1,98m.

Si bien el de la Tierra Colorada no pudo repetir el registro que consiguió previamente en el Nacional de Rosario, tuvo una buena prueba y quedó a tres centímetros de los 2.01m del bonaerense Benjamín Aguilera, quien se quedó con la medalla de oro.

Danna Jazmín tuvo una jornada de menor a mayor y ganó la medalla de oro.

Entre los momentos destacados del fin de semana sobresalió el triunfo del equipo de Paraguay en la prueba 4x100 masculina. El equipo guaraní marcó 42,24s y de esa forma estableció el nuevo récord nacional de la categoría. Una victoria que fue muy festejada por toda la delegación del vecino país.

El Trofeo ABP, que cerró su certamen inaugural, le sirvió a muchos deportistas como Danna Jazmín y Yonathan Varese (ganador el sábado de la medalla de oro en lanzamiento de jabalina) para mostrarse ante los entrenadores de la Selección Argentina de cara a los próximos compromisos de la categoría.