Se graduó en 1989 y la pasión por su profesión sigue intacta

lunes 24 de abril de 2023 | 6:04hs.

Juan Emilio Bragado es ingeniero forestal, graduado en 1989 de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado. Con más de 30 años en el ejercicio de la profesión dio su visión acerca del desarrollo de las Ciencias Forestales en Misiones y su impacto a nivel mundial.

Nació en Paraná y creció en La Paz, ambas localidades de Entre Ríos. Cuando cursaba el quinto año del secundario en 1978 no sabía qué carrera elegir y eso lo llevó a tomar una gran decisión.

En medio de la indecisión, pidió un libro en la biblioteca que mostraba todas las carreras que se cursan en las distintas facultades del país.

“No quería una carrera tradicional como medicina o abogacía y empecé a ver el libro por las ramas de la ingeniería. Nunca había escuchado sobre Ingeniería Forestal, pero cuando leí esas palabras me dije que quiero estudiar esto”, recordó con una sonrisa nostálgica.

Por aquellos años sólo se podía estudiar esa carrera en La Plata, Formosa, Santiago del Estero y Eldorado. “Elegí Misiones y Eldorado para estudiar. No había nada de lo que es hoy la facultad.

Estaba la Escuela Agrotécnica y la vivienda del administrador de Schwelm donde está la oficina de graduados ahora. Por eso, de alguna manera fui testigo del desarrollo de la facultad”.

En cuanto a la facultad, comentó que es una gran familia, desde la calidad del personal no docente hasta la gran capacidad de los profesores. Cuando cursó, la carrera tenía seis alumnos y tres profesores. En sus viajes por el mundo, tuvo el placer de conocer la gran dimensión y demanda que tenía la casa de estudios.

En lo que refiere al panorama actual, aconsejó que “los estudiantes de hoy deben tener una apertura mental que les permita comprender que la facultad no los prepara sólo para actuar en el ámbito de Eldorado, o Misiones, sino que pueden trabajar en cualquier lugar del mundo”.

La evolución de las ciencias forestales, al igual que las otras ciencias, implica nuevos conceptos y nuevos desafíos. “La Ingeniería Forestal tenía el concepto de la madera como producto final, pero hay otro concepto que es la administración de un recurso que no deja de ser escaso”.

“Hoy cambió la demanda de la humanidad hacia la madera, ahora los bosques son valorados no sólo por su producción primaria de madera sino también por su producción terciaria que son los servicios ecosistémicos”, explicó el graduado.

El calentamiento global, con todas las evidencias científicas que hay en ese sentido, por la presencia de gases de efecto invernadero puede ser mitigado por el equilibrio que logran los bosques.

Según indicó el ingeniero el 5% de la madera es carbono y es captado de la atmósfera. De ahí la importancia fundamental de los bosques.

La madera es el material más noble con el medio ambiente. Pero la industria está muy estigmatizada. “Veo camiones cargados con madera y reflexiono sobre lo explotado y depredado que están los recursos naturales. No pensás que ahí hay desarrollo, si supiéramos que la gestión forestal sostenible también es carbón estoqueado”, detalló.

Por otra parte, contó que cuando se saca madera nativa, existe una reacción del bosque que capta carbono del ambiente y contribuye a una mejor calidad de vida, limitando o mitigando los efectos de gases. El desafío de las ciencias forestales es lograr satisfacer las necesidades presentes sin afectar las necesidades de las generaciones futuras.

A fin de comprender mejor la situación y el papel que juegan las ciencias forestales en el desarrollo agregó que “el desarrollo sostenible se para en tres pilares: el económico, el social, y el ambiental. Entonces debemos buscar un equilibrio entre esos factores. No podemos tener bosques con una población con necesidades que no estén cubiertas”.

Precisamente sostuvo que conservar significa aprovechar, manteniendo la capacidad que tienen los bosques de generar bienes y servicios.

Por último, expresó el orgullo que siente por haber elegido esa profesión. “Quienes me conocen saben de la pasión que tengo por la profesión y el orgullo que tengo por la misma. Y estoy profundamente agradecido a Eldorado que me cobijó y me aceptó, porque mucha gente, tal vez sin saberlo, me ayudaron a recibirme”.

La facultad

Todavía en uso y en buen estado de conservación, el edificio que actualmente es la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales se dispuso a ser declarada como patrimonio.

La iniciativa surgió a través de una investigación de docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades enmarcados en registrar y revalorizar la arquitectura del Movimiento Moderno en Misiones.

Si bien esta obra de la Facultad de Forestales en particular no fue catalogada como dentro del Movimiento Moderno de la Arquitectura, los investigadores no dudan en intervenir cuando consideran que una estructura merece reconocimiento por el valor simbólico o arquitectónico que tiene en la comunidad.