Día del agrimensor: “Sin estar matriculado no se puede ejercer”

Un 23 de abril pero de 1963 el gobierno de la provincia de La Rioja promulgó el Decreto Ley Nº 19.955 en el que se instituye por primera vez en nuestro país la figura del Agrimensor como Oficial Público. Por este motivo, la Federación Argentina de Agrimensores (Fada) instituyó este día como el Día Nacional del Agrimensor.

Los agrimensores cumplen un rol muy importante, ya que a través de la mensura y de la verificación de la ubicación del lote donde se va a edificar, están garantizando la seguridad jurídica y física del lugar donde se encuentra emplazada y a quien pertenece la parcela, con todo lo que esto implica, es decir, la determinación y materialización de los limites físicos y jurídicos, constituyendo de esta manera el deslinde del predio. Aquí es donde la competencia de los Agrimensores entra en juego, dado que la correcta determinación de los limites medianeros evita conflictos mayores entre vecinos, situación que se presenta a diario tratando de dirimir de quién es la pared o quién la construyó.

Por ello, el asesoramiento a conciencia y la investigación de los antecedentes dominiales y gráficos lleva a un deslinde de la parcela de manera correcta y por sobre todas las cosas, de manera previa, ya que es la instancia en la que se debe detectar posibles corrimientos o invasiones y solucionarlos sin tener que mediar un juez.

En este sentido, hace unos cuantos meses en Misiones los ingenieros agrimensores advierten sobre la importancia de contratar agrimensores que estén matriculados en el Colegio Profesional de Agrimensura Misiones.

“Hay personas que dicen ser agrimensores y hacen trabajos en nombre de los agrimensores que después llevan a muchos problemas, porque hay gente que no es idónea para realizar la tarea del agrimensor”, explicó Mauricio Vera, presidente del Colegio que representa a los profesionales en la provincia.

Alertó que cada persona que requiera del servicio de un agrimensor debe fijarse en la página del colegio el nombre del profesional en cuestión.

“Ahí están todos los agrimensores matriculados y deben buscar que efectivamente ese colega esté matriculado, porque se puede ser agrimensor y no estar matriculado, pero así no puede ejercer en la provincia, por eso es importante ser agrimensor y estar matriculado en el colegio”, detalló.