Investigan la muerte de un joven que quiso apuñalar a su hermana

domingo 23 de abril de 2023 | 7:56hs.

Un joven de 23 años murió ayer luego de ser golpeado por vecinos en el barrio Yohasá de Posadas. Mediante voceros de la Policía de Misiones, El Territorio pudo constatar que el agresor falleció en la ambulancia, camino al hospital Madariaga. Anoche se confirmó mediante los resultados preliminares de la autopsia que el deceso no fue consecuencia de las agresiones físicas por lo que se cree podría haber sido producto de una sobredosis, aunque esos estudios demorarán más tiempo. Con eso, los cuatro sujetos que habían sido detenidos de modo preventivo, recuperaron la libertad.

La víctima fue identificada como José María Benítez (23), quien según se reconstruyó, aproximadamente a las 2.30 intentó atacar con un cuchillo a su hermana, que se encontraba en su domicilio ubicado en la denominada chacra 112. Fuentes policiales expresaron que ante eso, los vecinos de la zona trataron de echar al joven con piedras y con varios golpes de puños y patadas. Benítez quedó tendido en una zanja.

Los efectivos de la Comisaría Sexta fueron alertados de esta situación pasadas las 3. Al dirigirse al lugar de los hechos ubicado entre las calles 113 y 74, entrevistaron a Sandra de 44 años. La mujer relató ante los agentes que su hermano se presentó en su vivienda eufórico, con síntomas de estar bajo efectos de estupefacientes.

A su vez, aportó que gritaba su nombre para que saliera. Ante esto, Sandra abrió la puerta y notó que el hermano tenía un cuchillo y que se dirigía hacia ella. Por eso rápidamente volvió a encerrarse para protegerse del agresor. Sin embargo, el joven no se detuvo y rompió el vidrio de la puerta de acceso, para intentar ingresar.

A raíz de los gritos de pedidos de ayuda por parte de la mujer de 44 años, vecinos y transeúntes intentaron correrlo con piedras y ya en la calle lo golpearon entre varias personas, dispersándose a la llegada de los uniformados.

Voceros policiales mencionaron a este medio que José María estaba al costado de la calle, en una zanja. Al acercarse al joven notaron que presentaba lesiones visibles. Sin embargo, se resistía a ser llevado hacia el hospital.

De igual manera y en forma urgente lo derivaron en un móvil hacia el nosocomio, pero a los pocos metros entró en convulsión. Los uniformados le practicaron maniobras de RCP hasta el arribo de la ambulancia, cuyos profesionales de la salud a su llegada, determinaron el deceso del joven.

Detenidos y liberados

Por disposición de la Justicia, efectivos de la comisaría jurisdiccional realizaron pesquisas para identificar y detener a los autores del ataque, presumiendo que se trataba de un crimen. Por ello, fueron apresados los hermanos Walter V. (22) y Arnaldo V. (18), además de Maximiliano A. (30) y Anthoni P. (19), quienes anoche recuperaron la libertad.

Asimismo, en el lugar se estableció un cordón perimetral para el trabajo de relevamientos y peritajes de la Policía Científica.

Por orden de las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo de Marcelo Cardozo, el cuerpo fue llevado a la morgue judicial para determinar las causas del deceso, cuyo resultado preliminar terminó dando un giro en la pesquisa.

Sandra, hermana del fallecido, expresó a El Territorio que no entendía qué había pasado, ya que “apareció mi hermano después de muchos años, me quiso atacar con un cuchillo y rompió el vidrio de mi puerta, intentando meterse entre medio de los vidrios rotos”, agregando que “por suerte algunos vecinos estaban tomando tere en la calle y me ayudaron para sacarlo”.

Ante la consulta de cuál creía que era el motivo de la agresión, la mujer manifestó no saber la razón, porque “la última vez que vino a mi casa, tenía 10 o 12 años. Después fue a la secundaria y no lo volví a ver, ni siquiera tenía su número de teléfono porque es hermano por parte de padre”, cerró.

Versión de los vecinos

Este medio recorrió el lugar de los hechos, donde los distintos vecinos de la angosta cuadra de la calle 113 manifestaron sospechas de que el deceso de José María no fue por golpes propinados por los lugareños.

Uno de los testigos indicó que los vecinos lo agarraron para que no se escape en el estado de euforia en el cual se encontraba. Al retenerlo lo llevaron hacia el costado de la vivienda para que se calmara. Pero ocurrió todo lo contrario.

“Él se tiró en la canaleta y comenzó a dar vueltas. También empezó a pegar cabezazos a las piedras que estaban en la zanja mientras gritaba que la hermana nunca lo quiso”, alegó, añadiendo que el motivo de su comportamiento podría ser por estar bajo el efecto de drogas.

Minutos después, según lo dicho por el entrevistado, trataron de levantarlo de la zanja para que se sentara y deje de lesionarse, momento en el cual llegaron los efectivos de la Comisaría Sexta.

También expresó que cuando llegaron los policías intentaron esposar a Benítez, pero éste se tiró a la canaleta y se resistió. Luego los uniformados, al no lograr que se levantara, tuvieron que arrastrarlo hacia el patrullero entre forcejeos.

Respecto de los cuatro hombres que fueron detenidos bajo sospecha, mencionó que “ellos están siendo culpados porque salieron en el video donde lo están agarrando al chico”.

Por otra parte, María, una vecina que vive a metros de donde cayó Benítez, aportó: "El chico gritaba mucho, pidiendo que llamen al papá. Hasta que en un momento no se escucha más nada”, continuó, agregando que minutos después la unidad policial se retiró del lugar.

“Vi que en los portales de noticias decían que el chico murió en la zanja, pero él murió en el patrullero. Supuestamente los policías le hicieron RCP, sólo vi que lo trajeron acá”, cerró.

Pruebas en videos

Por otra parte, los vecinos mencionaron que varios filmaron tanto el momento de la gresca como cuando los policías llevaban a la víctima hacía el patrullero. Respecto de lo primero, voceros oficiales informaron que personal de la División de Cibercrimen procedió a la extracción del video que se hallaba en el celular de la hermana de la víctima, en el cual se observa parte de la gresca. Respecto de lo segundo, todavía no hay evidencia fílmica que confirme lo manifestado.