Dura crítica opositora y floja defensa oficialistas tras la renuncia de Alberto

domingo 23 de abril de 2023 | 9:00hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el viernes que no buscará su reelección en las elecciones generales del mes de octubre y generó una ola de fuertes críticas desde los sectores opositores que integran el Congreso de la Nación con escasos a nulos aplausos por parte de los legisladores oficialistas que se mantuvieron en un plano de indiferencia total.



Después del video de siete minutos en el que el presidente Fernández comunicó que no competirá por la reelección y reconoció que el gobierno nacional no logró todo lo que se propuso, se disparó una fuerte catarata de críticas por parte de los diputados y senadores oficialistas que contrastó con un silencio generalizado del oficialismo legislativo que sólo se manifestó en un par de fríos apoyos al mandatario nacional.



En esa corta lista de apoyos casi protocolares estuvo el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara Baja, Germán Martínez, que en sus redes sociales escribió “Humildad. Generosidad. Compromiso con la Patria. A seguir poniendo todo para sacar la Argentina adelante. En unidad. Con convicción y responsabilidad Alberto Fernández actuó con sentido de responsabilidad con una decisión madura”.



En tanto, uno de los discursos más duros del arco opositor fue el del jefe del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, para quien “la noticia hubiera sido que se presente. Está terminando una pésima presidencia en la que profundizó todos los problemas que tenemos los argentinos. Su falta de liderazgo fue y es absoluta. Nunca logró ordenar su gobierno ni su propio gabinete. Sus propios ministros lo desautorizan. Es imposible lograr resultados con tanta incapacidad”.



Seguidamente el diputado Ritondo destacó que “no es responsabilidad sólo de Alberto sino de una coalición liderada por el kirchnerismo que en cuatro años sólo estuvo enfocada en la agenda personal de Cristina y de espalda a los problemas de los argentinos”.



Por su lado el senador cordobés Luis Juez dijo: “¿A quién carajo le importa lo que hace Alberto Fernández? Que se ponga a contener la economía y a trabajar por la inseguridad. No es un gesto patriótico, es la renuncia de un inútil”.



Lluvia de criticas opositoras

El jefe de bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Mario Negri, dijo que “la noticia no mueve el amperímetro porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral. Su gobierno está en un tobogán”.



Del mismo modo, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro señaló que “el presidente se baja de donde nunca estuvo. Quizás se podría subir donde tampoco nunca estuvo: a la altura de un jefe de Estado que ofrezca, al menos, algún plan para solucionar los problemas que día a día aquejan a los argentinos: inflación, pobreza, inseguridad. Sobre eso, seguimos sin novedades”.



Desde el bloque de Republicanos Unidos, el diputado Ricardo López Murphy, pidió “que el ministro de Economía, Sergio Massa, haga lo mismo que el presidente, porque es el reconocimiento al profundo fracaso de su gobierno. Nos deja una economía sin crecimiento, con una pobreza e inflación altísimas.”



Dentro del universo de duras críticas, la diputada del PRO Silvia Lospennato destacó que “hasta el 10 de diciembre son los responsables de gobernar y tienen que intentar hacernos el menor daño posible a los argentinos”. También la diputada Graciela Ocaña afirmó que el anuncio “no sorprendió a nadie” y que “se hizo efectivo lo obvio. Qué casualidad la crisis del dólar, la reunión con Sergio Massa y que se baje Alberto Fernández… ¿El ordenamiento del Frente de Todos a costa del hambre de los argentinos?”.



La izquierda

Desde la izquierda parlamentaria, el diputado Nicolás Del Caño dijo que “la renuncia no podrá borrar el desastre que significó su gobierno para las mayorías trabajadoras. Con el Frente de Todos perdieron los de abajo y ganaron los mismos de siempre. Ajustaron al pueblo y reconocieron la estafa de la deuda”.



De la misma forma, la diputada Romina Del Plá expresó que “el fracaso del Frente de Todos es ya inocultable y por eso Alberto Fernández baja su candidatura. Tras este fracaso no está sólo Fernández, sino todo el Frente de Todos incluido por supuesto el kirchnerismo”.



La diputada Myriam Bregman, en esa misma sintonía, dijo que “Alberto Fernández renuncia a su eventual candidatura después de gobernar cuatro años con un frente que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los que trabajan”.



Un oficialismo casi mudo

Fueron muy pocos -casi contados con los dedos de las manos- los diputados y senadores que salieron a bancar la decisión del presidente de no buscar su reelección y recién durante este fin de semana se empezaron a mover las llamadas y reuniones para reorganizar las fuerzas políticas que integran el Frente de Todos.



“La decisión del presidente abre una nueva etapa para reordenar las prioridades del Frente de Todos, que debe trabajar para construir una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y argentinas”, publicó la cuenta oficial La Cámpora, que es la agrupación que lidera Máximo Kirchner.



El diputado Leandro Santoro dijo que “ya la veía venir. Así que sorpresa no. Me parece que es una decisión responsable y lógica en el contexto en el cual está la Argentina. Había muchas tensiones. El presidente tiene muchas responsabilidades. Está claro que la pelea contra la inflación demanda el 100% de energía y todos sabíamos que el gobierno de Alberto era un gobierno que tenía tinte de transición”.

Máximo dijo que el FDT debe tener un programa claro

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, remarcó que el Frente de Todos debe tener “un programa claro y también el compromiso inquebrantable” de los distintos sectores de la alianza oficialista, “para después no tener dolores de cabeza”.



“Tenemos que tener un programa claro, que tenga 10, 15 o 20 puntos, y el compromiso inquebrantable de cada una de las parte del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente para después no tener dolores de cabeza”, sostuvo el diputado nacional del Frente de Todos. En ese sentido, señaló que es importante “poder debatir un programa de gobierno, más allá de las plataformas que se preparan para las elecciones”, a la vez que afirmó que el plenario de la militancia “es una respuesta al individualismo”. En un acto en el microestadio de Ferro, el hijo de la vicepresidenta cuestionó duramente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



“De esta Ciudad han salido los intendentes que se han convertido en presidentes y más daño le han hecho al país: Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y hay otro al que se le está complicando un poco, parece que la presidenta del partido lo trae cortito, le tiene miedo”, dijo.



Además, desestimó que la juventud del país se esté volcando hacia el liberalismo y planteó: “Hay que abrirles las puertas en todos los lugares que sea necesario. Las fuerzas políticas le deben abrir las puertas a los más jóvenes para que puedan hacerse cargo también de sus propias demandas intergeneracionales”.