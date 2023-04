Del Potro reiteró su deseo de jugar el US Open

domingo 23 de abril de 2023 | 6:01hs.

El tandilense Juan Martín Del Potro, en el podio de los mejores tenistas argentinos de la historia, reiteró ayer su deseo de jugar el próximo US Open en Nueva York, luego de haber cerrado oficialmente su carrera en febrero del año pasado.



“Voy a estar en el US Open”, fue la frase que lanzó el tandilense de 34 años en declaraciones a la prensa en Miami, donde se encuentra entrenando con el objetivo de volver a competir en el Grand Slam que conquistó en forma brillante en 2009 tras imponerse en la final sobre el suizo Roger Federer.



El US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año, se jugará en Nueva York desde el 28 de agosto al 10 de septiembre y el tandilense expresó nuevamente lo que había afirmado hace un mes, que le gustaría cerrar su carrera ahí por una promesa que había hecho si Argentina ganaba la tercera estrella en la Copa del Mundo de Qatar 2022 como finalmente sucedió. El tandilense conquistó el torneo en el 2016.