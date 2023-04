Parada brava en Salta

domingo 23 de abril de 2023 | 6:01hs.

Entonado por su primer triunfo en el torneo Federal A pero precavido por la irregularidad que todavía lo persigue, Crucero buscará sumar en Salta ante el siempre complicado Central Norte.



El partido correspondiente a la 7ª fecha del certamen se jugará desde las 17 en el estadio Padre Martearena, bajo el arbitraje del bonaerense Joaquín Gil (Liga Sampedrina).



Fue una semana medianamente tranquila en Santa Inés después de lo que significó la trabajosa victoria 2-1 sobre 9 de Julio de Rafaela; el equipo no jugó muy bien ante el colero de la tabla y necesitó del movimiento de piezas desde el banco de suplentes para torcer una historia complicada.



Al final los tres puntos fueron abrochados y con ello se descargó una mochila pesada. Precisamente esto último puede resultar clave para el impulso definitivo de un plantel relativamente nuevo, que está empezando a conocer sus debilidades y fortalezas.



Un total de 21 jugadores ya están instalados en Salta, esperando por lo que será una parada complicada. La novedad pasa por los retornos de Roque González y Juan Manuel Sarza a la lista de concentrados, mientras que ayer por la tarde el técnico Pedro Dechat ultimó detalles del once inicial que saltará al verde césped del coqueto estadio Martearena.



Las dudas están planteadas principalmente en el mediocampo con el posible retorno de Matías Iglesias; pero eso quedará confirmado en el transcurso de esta jornada.



Navegando en la mitad de tabla, Central Norte llega de lograr una igualdad 1-1 con Gimnasia y Tiro en el clásico de la ciudad. El técnico Víctor López repetiría el equipo de ese encuentro, aunque la lesión de Juan Carrizo podría cambiar los planes. Si bien la presencia del volante central azabache está en duda, se aguardará hasta último momento; en caso de no llegar será titular Jonathan Mazzola en el círculo central.



También hay que tener en cuenta al siempre vigente Diego Magno, delantero histórico de la categoría.