La Máquina va por más

domingo 23 de abril de 2023 | 6:05hs.

Barco tendrá un partido especial ante su ex club.

River, líder de la Liga Profesional con buena ventaja sobre su más inmediato perseguidor, asumirá el primer clásico en el ciclo de Martín Demichelis como entrenador cuando reciba a Independiente, que acumula 11 presentaciones sin ganar, en el partido saliente que propone la fecha 13.



El clásico se jugará desde las 20.30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de Espn Premium.



River, con 30 puntos, seis más que su escolta San Lorenzo (24), marcó diferencias con todos sus rivales, mientras que Independiente es la contracara, con una crisis futbolística e institucional que lo tiene en el fondo de la tabla.



En cuanto a las formaciones, River irá con lo mejor disponible, incluido Esequiel Barco, ex Independiente, en su mejor momento desde que llegó al club.



El Rojo, en tanto, no tendrá a una pieza clave como el lateral izquierdo Ayrton Costa, suspendido, pero Zielinski lo reemplazará con el experimentado Damián Pérez, y además el DT armó un sistema con un jugador importante por línea, dos en las áreas, el arquero Rodrigo Rey en la propia y el uruguayo Martín Cauteruccio en la del rival, más el capitán Iván Marcone en el mediocampo.



Visita de riesgo

Boca, que detuvo su caída libre con el agónico triunfo que logró durante la semana ante Pereira, de Colombia por la Copa Libertadores, buscará recuperarse de tres derrotas consecutivas en la Liga Profesional en Rosario, ante el entonado Central.



El encuentro se jugará a partir de las 15.30 en el estadio Gigante de Arroyito, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por TNT Sports.



El DT Jorge Almirón planeaba preservar a algunos jugadores titulares (Nicolás Figal, Sebastián Villa y Guillermo ‘Pol’ Fernández), pero finalmente desistió de esa idea inicial y pondrá en Rosario lo mejor disponible.



Por su parte, San Lorenzo, con apenas dos días de descanso tras su partido por la Copa Sudamericana, se enfrentará a Platense en el Nuevo Gasómetro.



El partido se jugará desde las 11 tras el cambio de día y horario impuesto por la organización al no cumplirse la 48 horas mínimas de reposo para el conjunto de Rubén Darío Insúa -estaba programado para ayer a las 18-, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la televisación de Espn Premium.



En la continuidad de la jornada, Instituto recibirá a Banfield, de irregular rendimiento. El encuentro se jugará a partir de las 17.30 en el barrio de Alta Córdoba, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por Espn Premium.



Además, Estudiantes y Talleres, equipos que suman cuatro fechas sin derrotas, intentarán prolongar su buena racha cuando se enfrenten desde las 18 en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi, del Pincha, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y televisación de TNT Sports.