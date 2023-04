Cristina reaparece con mucha expectativa por su candidatura

domingo 23 de abril de 2023 | 6:02hs.

Cristina Kirchner reaparecerá públicamente el próximo jueves en un acto que se llevará adelante en La Plata y hay expectativas por su posible candidatura. El encuentro fue anunciado ayer en el plenario del PJ porteño realizado en Caballito, donde el intendente de Ensenada, Mario Secco, adelantó la presencia de la vicepresidenta el 27 de abril en la capital bonaerense. Una cita que luego confirmó Máximo Kirchner al finalizar su discurso en el estadio de Ferro.



“Para ir concluyendo les pido que este 27 de abril se acerquen al Teatro Argentino de La Plata a acompañar a Cristina. Den el presente, sean felices, peleen, generen, crean. Denlo todo porque quienes estamos acá también lo damos todo”, dijo el referente de La Cámpora al finalizar su intervención en la jornada convocada para pedirle a CFK que se presente como candidata.



Un lugar conocido por CFK

El lugar en el que la vicepresidenta volverá a hablar será el mismo en el que en el año 2007 lanzó su candidatura a presidenta de la Nación junto a Julio Cobos, quien en ese entonces ocupó el cargo de vicepresidente.



Lo hará, además, en el marco de un escenario político marcado por la reciente decisión que tomó el jefe de Estado de no ir por un segundo mandato en las próximas elecciones.



El acto, a su vez, coincidirá con el 20° aniversario de las elecciones del 27 de abril de 2003 que llevaron a la presidencia a Néstor Kirchner. En este sentido, según adelantó Secco a la agencia de noticias Télam, la convocatoria se realizará con el fin de “ordenarse” dentro del partido.



“Es para que nos podamos ordenar. Después de las palabras de Cristina, trabajaremos para el 25 de mayo y veremos si continuamos con los plenarios de la militancia en las provincias”, adelantó el intendente bonaerense de Ensenada.



En esta línea, el dirigente remarco que la decisión del presidente fue fundamental para poder llevar a cabo su idea de organizarse. “Fue un gesto muy bueno del presidente para que nos podamos ordenar”, insistió.



Secco, además, destacó la gestión de Cristina Kirchner como jefa de Estado: “Siempre hemos tenido un respeto por el presidente porque a los intendentes nos ayudó y no nos podemos olvidar de eso. Nos sacó de una pandemia bastante dura y ha hecho un esfuerzo grande”.



Lo cierto es que si bien el escenario político actual que atraviesa el Frente de Todos hace crecer las expectativas de los militantes que piden que Cristina Kirchner finalmente se postule como candidata, desde el oficialismo evitan referirse al respecto de la posibilidad.

Acusan a firma por rumores de devaluación

El Ministerio de Economía le abrirá un sumario a la sociedad de bolsa Max Capital S.A. por correr rumores sobre temas que podrían impactar a la economía argentina. Entre ellos, el rumor de una supuesta devaluación del 50% del peso que tendría lugar mañana y sobre una renuncia por parte del ministro Sergio Massa, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito.“Les vamos a caer con Gendarmería”, aseguraron en el Palacio de Hacienda. Desde el gobierno buscarán que la compañía sea intervenida por



la Comisión Nacional de Valores. En tanto trascendió ayer que la empresa ofreció una disculpa pública ante la difusión de los mensajes a los asociados.

Grabois descartó apoyar a Massa y lo trató de ‘cagador’

Juan Grabois ratificó ayer su precandidatura presidencial con un duro mensaje dirigido a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ocurrió en Rosario, luego de conocer la noticia de que Alberto Fernández no buscará la reelección en los próximos comicios.



En el marco de la presentación de ‘Los Peores’, su último libro, Grabois rechazó la posibilidad de que escoger una fórmula de consenso. Y apuntó directamente contra Sergio Massa: “No hay forma de que nos volvamos a comer un (Daniel) Scioli o un Alberto”.



El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) indicó: “Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero (Eduardo) “Wado” de Pedro de vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice ‘bajá la lista y te damos toda la lista de senadores y diputados’, le digo: ‘Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Sergio Massa. No me lo vas a poder explicar’”.



Luego, manifestó la necesidad “construir poder popular en las organizaciones de base y en las instituciones. Que aquellos que fueron las víctimas directas de las políticas neoliberales del menemismo, de la alianza y del macrismo, tengan un mayor nivel del ejercicio del poder”.



Horas antes de su presentación, Grabois utilizó su cuenta de Twitter para expresarse sobre el video publicado por el presidente: “Lo que hizo Alberto es muy importante. Contribuye a la unidad. Se lo agradezco como argentino y militante del Frente de Todos”.



Allí completó: “Ratifico mi postulación a presidente para las elecciones y espero que podamos construir una primaria civilizada basada en propuestas y proyectos de país”.