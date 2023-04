Stelatto afirmó que con un plan serio, Posadas crece de manera ordenada

domingo 23 de abril de 2023 | 6:04hs.

El intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, que va por un segundo mandato, repasó en Meta Data, el programa político de El Territorio, las obras encaradas y pide el voto para seguir mejorando la ciudad. Es consciente de haber superado aquel desafío de tener una ciudad linda de nueva y viene redoblando la apuesta para que siga siendo linda. Para ello destacó la importancia de la planificación de las obras y de los proyectos. Apunta a fortalecer a la capital provincial como una ciudad turística todo el año, universitaria y comercial.



Teniendo en cuenta que una de las bases del municipio es la de brindar servicios adecuados, ¿la descentralización representó una solución?

Sí, la descentralización es una medida que veníamos anunciando ya en 2019 y la apuesta en funcionamiento de los centros de atención al vecino. Hoy tenemos dos centros de atención al vecino funcionando y en breve vamos a tener seguramente dos más. Permite no sólo realizar los trámites municipales, sino de otros organismos provinciales.



¿Cómo se combina planificación con algunas demandas urgentes de los vecinos por las elecciones?

Todo requiere planificación, proyecto, tiempo y gestión. Muchas veces gestión para conseguir los recursos que tenemos que disponer para concretar las soluciones que estamos plasmando en los proyectos. Y en eso tenemos un tiempo que por ahí se demora más de lo previsto, porque son obras importantes que requieren de financiamiento a veces externo a la Provincia, en lo cual venimos trabajando bien en la gestión de conseguir esos recursos y eso nos posibilita avanzar con obras en diferentes sectores de la ciudad.



La recuperación del río, convertido en un gran atractivo, no deja de resaltarse por parte de los vecinos. ¿Perciben eso en la administración?

Marca un paisaje diferente que tenemos en esa zona y estamos trabajando hoy con la infraestructura para seguir concretando el plan maestro que tenemos para la zona, donde son importantes los servicios de agua potable y cloacas. Queremos seguir extendiendo las playas, seguir dotando de otros servicios también al camping que recientemente fue entregado al municipio y trabajar también más en la longitud de playa, como también otros servicios que podamos brindar desde lo que es el sector. Tenemos la posibilidad de generar algunas guarderías para embarcación en esa zona que queremos poner a disposición también de toda la gente de la ciudad.



Con esta y otras iniciativas, ¿se está logrando aquel anhelo de una Posadas universitaria, turística y con plataforma y servicios para desde aquí recorrer la provincia?

Sí, se está avanzando ordenadamente y bien. Una ciudad ordenada y limpia genera empatía a los turistas. Avanzamos bien y faltan cosas todavía, como seguramente brindar en la parte de hotelería mayor capacidad y brindarles a los visitantes otros lugares de recreación. Para eso estamos trabajando con proyectos en el Jardín Botánico, en el Parque de la Ciudad y trabajar en obras que van a ser como íconos para la ciudad, en el caso puntual de la ex usina, que va a ser un lugar interesante para su recorrido y espacio de recreación.



En su gestión fue redoblando los desafíos para mejorar la ciudad. ¿Con ese propósito se vuelve a postular?

Empezamos con el desafío de que Posadas sea linda de nuevo, después siempre linda y ahora, que siga linda. La idea siempre es generar ese empoderamiento del ciudadano de Posadas, para que realmente se sienta cómodo en su ciudad, que disfrute y para eso también tenemos que seguir trabajando. La ciudad va creciendo, hay sectores que tenemos que ir resolviendo temas, que todavía no pudimos abocarnos directamente por cuestiones de financiamiento y de tiempo. Venimos hablando del soterramiento de la 213 y recién se pudo licitar. Venimos hablando de la travesía urbana de la ciudad, con obras de seguridad vial que son muy importantes para la circulación por la zona que también tenemos que seguir presionando, empujando para concretar esos proyectos. Así otros proyectos, somos optimistas y tenemos que seguir trabajando por la ciudad.



Observamos una particularidad: el acompañamiento a los logros de la ciudad de parte de los empleados públicos, que suele ser una relación compleja...

Sí, siempre son complejas las relaciones humanas, ¿no es cierto? Pero desde el arranque mismo de la gestión tuvimos un muy buen diálogo con todos los colaboradores municipales, también con las comisiones de los sindicatos, el anterior sindicato y este sindicato que hoy está en gestión. Y siempre tuvimos muy buen diálogo y llegamos a buenos acuerdos y también generando mejores condiciones laborales para todos. Eso hace que también el colaborador o compañero de trabajo municipal lo visibilice y se sienta cómodo y también cuide lo que es un poco su tarea.



Por último, como reflexión final, ¿por qué les pide el voto Lalo Stelatto a los vecinos?

Le pedimos el voto al vecino de la ciudad de Posadas porque tenemos muchas ganas, mucha convicción y muchos proyectos interesantes para seguir trabajando por la ciudad de Posadas. En este tiempo de gestión, pudimos completar parte de esos proyectos y queda todavía mucho por hacer. Así que pedimos ese acompañamiento para este 7 de mayo. z