La renovación, único proyecto político serio para Misiones, dijo Romero Spinelli

Lucas Romero Spinelli es contador público, actual diputado provincial y candidato a vicegobernador de Misiones por el Frente Renovador. Ser joven -tiene 33 años- no es factor que pese en el espacio político, al contrario, se considera que representa la principal fortaleza para seguir en el camino del recambio e innovación trazada por la provincia y en lo personal, respaldado por todo lo que hizo en proyectos tecnológicos, hasta llegar a ser ahora compañero de fórmula de Hugo Passalacqua, que se postula como candidato a gobernador.



Romero Spinelli llegó a la política en 2017 y a fines de ese año asumió como director de Industria, también coordinador del Parque Industrial y “fue allá por el 2018 cuando armamos el Polo Tecnológico, para los mayores de 18 años, cuando ya teníamos la Escuela de Robótica. Entonces arrancamos con una propuesta que fue exclusivamente de capacitación y empleo con los cursos de programación. Después continuó con el Silicon Misiones y ya con los 78 municipios con espacios maker”, dijo resumiendo de manera muy breve las actividades desplegadas desde entonces.



En diálogo con Meta Data, el programa político de El Territorio destacó que estas capacitaciones forman parte del camino trazado para incorporar a los jóvenes en mundo laboral, tanto en la ciudad como en las chacras. Allí también añadió la incorporación de biotecnología como los bioinsumos, energía solar, antena satelital, para mejorar la calidad de vida de los productores. Porque, además, añadió, la escuela de negocios del Silicon Misiones está justamente para dar respuestas al sector industrial o comercial. Indicó que el concepto de capacitación es permanente, al recordar además la reciente inauguración del Centro Tecnológico de la Madera en Salto Encantado.



Desde la oposición se plantea “todo muy lindo, pero si no tenemos conexión a internet ¿qué hacemos?”

Se va a resolver para todos los municipios. Estamos muy bien en conectividad. Hoy son muy pocas las ciudades donde todavía llegamos por enlace y no llegamos con fibra; sabemos cuáles son, están armados los proyectos, nos falta financiamiento y los terminamos. Las escuelas de la provincia están casi 100% conectadas, debemos estar en un 98%.



De ser electo vicegobernador había adelantado un fuerte acompañamiento al sector productivo, además del ya citado aporte en tecnología.

Sí, aparte me gusta mucho y valoro muchísimo ver el esfuerzo de los colonos. La preocupación principal de nuestro gobierno es tener el mejor precio para los productores, como lo ha hecho el gobernador Oscar Herrera Ahuad con el laudo de la yerba, que ahora se está acomodando, y el dólar para las economías regionales, o sea, son todos logros que tienen años de gestión. Entonces, eso va a seguir siendo mi misión junto a Passalacqua, además todo lo que el joven demande. Estoy para escucharlos, como el pedido de potenciar más actividades deportivas en la provincia.



¿Es mucho el potencial de la economía del conocimiento, que fue el camino trazado por Misiones?

Sí, pasa que, justamente, el único potencial real y palpable es la economía del conocimiento, por eso aparece el Silicon Misiones. Es decir, de todos los rubros laborales que existen, la única demanda que nos llega todos los días es de programadores, de ingenieros en sistemas, de analistas en sistemas. Entonces, por eso, nosotros como Frente Renovador también estamos un poco marcando el norte. Sucede lo mismo con la ley de mi primer empleo, donde tenemos programa de formación en experiencia y en esfuerzo conjunto con la empresa privada que está en el Silicon.



A propósito de tecnología, ¿cómo avanza la actualización de las industrias instaladas en Misiones?

Hay muchísima tecnología instalada en las distintas líneas de producción, en distintos rubros. En algunas faltan un poco más, son más tradicionales y otras totalmente automatizadas. Ahora que tenemos el edificio del Silicon se empieza a generar esa sinergia entre las 18 empresas que están. Ahora se sumaron cinco más y ya no entran más.



Ante el boom que generó la inteligencia artificial, ¿cómo está Misiones en ese sentido?

Tenemos en el Silicon a un grupo de jóvenes informáticos que van estudiando también distintas herramientas. A ver cuál se puede aplicar que sea seria, que no tenga fallas para distintos sectores. ¿Sabés qué es lo más común de la inteligencia artificial? Que ya existía hace mucho tiempo y todavía mucho no lo usan como el chatbot. Es el ABC para empezar a usar en un comercio, empresa de servicio y en Silicon vamos a empezar a asesorar ahora con este equipo que estamos armando para quien quiere implementarlo, sin costo por supuesto.



¿Quién es Lucas Romero Spinelli?

Lucas es un joven contador, hijo de comerciante de Posadas. Estando en los últimos años de la universidad, no sé qué pasó, pero un día dije “me quiero sumar dentro de la renovación”. Como era la única propuesta abierta a los jóvenes y que ya sabía por conocidos que si vos proponés te escuchan, entonces pensé, “yo puedo aportar algo al desarrollo de nuestra provincia”. Esa inquietud me llevó a ir indagando, conociendo, siempre solo, solito, y ahí se me dio por primera vez una elección dentro de la facultad, después ahí me invitaron a participar ya a una de concejal en el 2017 y ahí Hugo Passalacqua me invita a ser el director de Industria de la provincia. Ahí junto el ministro de Industria me dice: “Mirá, hay un proyecto de un Polo Tecnológico, si vos querés hacerte cargo, bienvenido”. No soy un especialista en tecnología, pero soy práctico, y ahí arrancamos con el Polo Tic y fue un éxito realmente gracias al equipo de trabajo. Creo, además, que la única forma de no perder el rumbo, la humildad, es no perder la interacción con la gente y es eso lo que me caracteriza, aparte porque lo vengo haciendo todos los días.



¿Por qué debería el misionero darle un nuevo voto de confianza a la renovación en estas elecciones?

Pedir el voto de confianza, el 7 de mayo, al Frente Renovador es para no parar todo lo que falta hacer en la provincia y los temas pendientes que van surgiendo todos los días. Justamente es parte de la tarea del gobernante, es ese gran algoritmo como dice el ingeniero (Carlos) Rovira de la conducción de un gobierno provincial que va demostrando gestión con hechos. Es realmente el único proyecto serio político misionero para los misioneros. Por eso, me parece importante que la gente nos vuelva a dar ese voto de confianza para que estemos cuatro años más junto a todo el pueblo de la provincia Misiones.

Perfil

Lucas Romero

Diputado provincial

Lucas Romero Spinelli es diputado provincial y en la Cámara de Representantes, como contador público, preside la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, desde donde se analiza el presupuesto provincial.



Como diputado lleva presentado 115 proyectos, desde la creación de la red de espacios maker a ley de empleo joven, promoción de la industrialización y utilización de alternativas de movilidad sustentable, el programa provincial de inserción de energías renovables y el programa provincial de infraestructuras críticas de información y ciberseguridad.