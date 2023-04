Nathy Peluso rubia estrenó ‘Tonta’

domingo 23 de abril de 2023 | 6:00hs.

Nathy Peluso estrenó ‘Tonta’, una canción en la que habla en primera persona de una decepción amorosa pero también de un auto-reconocimiento, y así afirma con confianza y empoderamiento que no tiene “un pelo de tonta”.



La cantante radicada en España viene construyendo una carrera cimentada sobre las bases de la fuerza de las mujeres, las letras pegadizas pero de contenido político y la mezcla de estilos musicales. Esta vez, apuntó a un pop clásico con un videoclip urbano, que la muestra transitando las calles de Nueva York, arrasando con lo que se le cruza.



Peluso utilizó como promocionó de este single la publicación de una columna en Vogue España, emulando de algún modo a una de sus ídolas de la ficción, Carrie Underwood, la protagonista de Sex and the City y para el video, se tiñó de rubia.