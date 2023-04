Malta: un paseo entre fortalezas e historias

domingo 23 de abril de 2023 | 6:00hs.

Para aquellos a los que les gustan los viajes innovadores, viajar a Malta podrá propiciarles una verdadera aventura hecha a medida que hará sentirse maravillosamente. Además de visitar los típicos puntos de interés turístico, se podrá navegar, bucear y disfrutar de diferentes deportes acuáticos durante casi todo el año. Malta es un país que, gracias a su ubicación estratégica en el Mediterráneo, que conecta Italia y el resto de Europa con el norte de África, ha sido parte de grandes imperios y civilizaciones. Gracias a esto, Malta tiene un sinnúmero de atracciones y anécdotas muy interesantes, que van desde estructuras megalíticas construidas por civilizaciones prehistóricas, hasta el gobierno de la famosa Orden de los Caballeros de Malta, además de una etapa de colonia británica que la hizo tener un relevante rol en la Segundas Guerra Mundial (fue uno de los lugares más bombardeados durante la guerra).



Malta es absolutamente fantástico, el tiempo genial, la forma de vida excepcional, un montón de atracciones para visitar y ver. Todos los residentes hablan inglés y hay un montón de restaurantes a una corta distancia a pie. La comida es excelente y junto con la bebida son muy baratos y con la mejor relación calidad-precio en toda Europa.



El precioso clima de esta isla, que suele ser siempre templado, da la oportunidad de poder viajar a este destino en cualquier estación y siempre hará buen tiempo. No obstante, la temporada alta es entre los meses de abril a noviembre.



La Valeta

La Valeta es uno de los puntos más turísticos del Mediterráneo y por esa razón nadie debería dejar de visitarla para apreciar la historia extraordinaria de esta pequeña isla y para sorprenderse por la belleza que posee. Entre las cosas más interesantes para hacer aquí se recomienda un largo paseo por sus calles rectas, haciendo una pausa para disfrutar de sus vistas en algún balcón o en alguna escalera. La ciudad es preciosa,unas calles que trasportan 7000 años atrás en la historia,muy cuidadas y todo restaurado o en proceso.



La comida es estupenda, el clima maraviloso, es un destino muy recomendable para cualquier viajero. La ciudad de La Valeta cuenta también con un interesantísimo mercado, lleno de restaurantes en los que probar la cocina local, en la que se mezclan las bases de la cocina italiana (gracias a su cercanía con Sicilia, un paraíso gastronómico) con influencias norafricanas.



Una visita imperdible en Malta y La Valeta es la Co-Catedral de San Juan, en la que la decoración barroca alcanza un punto cúlmine en su época, y donde además se conservan obras del reconocido pintor italiano Caravaggio, quien por unos años fue miembro de la Orden durante su exilio de Roma.



Mdina

Pero si se busca una ciudad interesante e importante de Malta no se puede dejar de mencionar Mdina. Una ciudad que perdió su capitalidad pero que conservó sus impresionantes lugares: una ciudadela medieval de Europa. Su laberinto de calles estrechas y sinuosas, sus iglesias y palacios son espectaculares y un punto de interés que no hay que perderse en el viaje a la Isla de Malta.



Mdina fue la capital de Malta en la antigüedad, esto es, en tiempos romanos y medievales, por lo que el lugar tiene un aire más antiguo que La Valeta. La antigua ciudad amurallada que, si bien es pequeña, en cada uno de sus rincones tiene una sorpresa, ya que en ella se mezcla un trazado medieval y arabesco, con imponentes edificios barrocos de la época de los Caballeros de la Orden de Malta. Además, en la zona se encuentran muchos restos romanos (merece una visita la Domus Romana, con espectaculares mosaicos que demuestran el nivel de refinamiento que alcanzó la sociedad romana de la isla pese a su lejanía y difícil conexión en la época) así como las Catacumbas de San Pablo.



St.Julians

No hay que olvidarse de St.Julians y su bahía Spinola Bay, un puerto pesquero sumamente pintoresco que se encuentra lleno de barcos de diversos colores y materiales. Seguramente es uno de los lugares más fotografiados de Malta. En la bahía hay un montón de embarcaciones típicas maltesas, las llamadas “luzzi”. Dar un paseo por aquí es más que recomendable, especialmente al atardecer. Una recomendación es continuar por el paseo marítimo hasta llegar a la Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la iglesia más importante de St Julians.

Las embarcaciones típicas maltesas se llaman Luzzi.

Playas de Malta

Son una mezcla imperdible de aguas color azul y escarlata Las playas de Malta son la expresión del ideal mediterráneo: aguas cristalinas que permite ver con detalle las rocas del fondo del lecho marino a varios metros de profundidad, arenas de los mas variados tipos, a lo que se suma un maravilloso clima. Esto hace que cualquier visita a la isla de Malta pueda extenderse por semanas descubriendo nuevos rincones, cada uno más espectacular que el otro.



Los lugares imperdibles para tener un día de playa en la isla de Malta son: Golden Bay, Ghajn Tuffieha Bay y Gnejna Bay. Asimismo, Marsaxlokk es un perfecto paseo por el día, ya que este pequeño pueblo pesquero tiene todos los domingos un mercado de pescados, además de exquisitos restaurantes al borde del mar, que te dejan con la boca abierta no solo por las delicias de su menú marino, sino también por las bellas vistas y las multicolores barcas pesqueras típicas de la isla de Malta.



La Isla de Comino

Comino es la isla para los amantes de la naturaleza, con algunas de las mejores zonas de baño del Mediterráneo, éstas son claras a punto de ser transparentes. Podríamos definirla como una roca escarpada, una costa de acantilados irregulares, cuevas, túneles y pequeñas playas de arena. El agua es particularmente deslumbrante en torno al canal de Comino que divide un pequeño trozo de isla rocosa llamada Cominotto donde se encuentra la conocida laguna azul (Blue Lagoon).



Malta tiene una muy variada oferta de alojamientos gracias a que es un lugar con muchos estudiantes y gente joven (por una activa zona universitaria y muchos cursos de inglés para extranjeros), por eso hay muchas alternativas de alojamientos low-cost para mochileros. La Valeta es la zona turística por excelencia y, para quienes puedan, sería ideal quedarse ahí una o dos noches. Pero es también la zona más costosa, y normalmente por el mismo precio que se va a pagar uno de los pocos hostales que hay allí, se podría pagar varios días en otro lugar. Por lo que, si se tiene planeado un viaje de varios días, es aconsejable quedarse en zonas más alejadas de la capital, donde los precios de alojamiento y comida bajan, pero que están igualmente de bien equipadas y son igual (o más) entretenidas.

La Valeta es la zona turística por excelencia.

Un paseo por Malta

