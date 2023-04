Esta noche empieza la sexta fecha de la Liga de Puerto Rico

sábado 22 de abril de 2023 | 18:17hs.

La Liga Regional de Puerto Rico se encamina de a poco a la parte final de la fase de grupos y con la mitad de las fechas concluidas, esta noche empieza la sexta jornada en Capioví por la zona norte y continuará mañana con compromisos en el mismo grupo y también en la zona sur.

Desde las 21 de este sábado Atlético Demisiones de Capioví va a recibir a Belgrano de El Alcázar, en la cancha municipal de Capioví. El local es escolta de su rival de turno por lo tanto se prevé un encuentro vibrante donde Demisiones querrá ser líder y Belgrano sumar de a tres para seguir en lo más alto sin depender de otros resultados.

Mañana, domingo, habrá con más rodaje, donde Atlético Garuhapé que tiene 8 puntos, (misma cantidad que Demisiones) recibe a Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya. Además, 25 de Mayo de Puerto Rico, elenco que perdió en sus 5 primeras presentaciones quiere sumar sí o sí y recibe a Mandiyú de Garuhapé.

Por la zona sur, Timbó de Jardín América recibe en su casa a Papel Misionero de Capioví. El "Verde" jardinense es líder en su grupo y recibe a un golpeado equipo papelero que no sumó siquiera un punto en los 5 compromisos que disputó.

Por otra parte, Atlético Jardín América visita en Capioví al Club Esperanza y Atlético León de Puerto Leoni será anfitrión ante Atlético Hipólito Yrigoyen, todos estos duelos pactados para la tarde del domingo.

Programación de la sexta fecha

Zona norte

Atlético Demisiones (Capioví) vs. Belgrano (El Alcázar), sábado 22 de abril, 21 horas.

Atlético Garuhapé vs. Asociación Helvecia (Ruiz de Montoya), domingo 23 de abril, 16 horas.

Club 25 de Mayo (Puerto Rico) vs. Mandiyú (Garuhapé), domingo 23 de abril, 16 horas.

Zona sur

Timbó (Jardín América) vs. Papel Misionero (Capioví), domingo 23 de abril, 16 horas.

Esperanza (Capioví) vs. Atlético Jardín América, domingo 23 de abril, 17 horas.

Atlético León (Puerto Leoni) vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, domingo 23 de abril, 16 horas.

Tablas de posiciones

Zona norte

Belgrano 10 puntos (+7)

Atlético Demisiones 8 puntos (+1)

Atlético Garuhapé 8 puntos (0)

Mandiyú 7 puntos (+1)

Asociación Helvecia 6 puntos (-2)

25 de Mayo 2 puntos (-7)

Zona sur

Timbó 13 puntos (+12)

Atlético Jardín América 11 puntos (+7)

Atlético León 10 puntos (+3)

Esperanza 6 puntos (-3)

Atlético Hipólito Yrigoyen 3 puntos (-9)

Papel Misionero 0 puntos (-10)