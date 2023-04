Otoño: cómo proteger al cuerpo del cambio de clima

sábado 22 de abril de 2023 | 11:12hs.

Por Magalí Galarza

Teniendo en cuenta que con la llegada del otoño tenemos que cuidarnos de manera diferente a como hacíamos en verano, lo primero que debemos hacer es reconocer que todo es cíclico, para liberarnos de algunas estructuras y así permitirnos transitar estos cambios, ya que es absolutamente normal que nuestros hábitos se modifiquen y busquemos adaptarnos a nuevas condiciones.

Los cambios de estaciones afectan a nuestro organismo mucho más de lo que creemos. La disminución de horas de sol, junto al cambio de temperatura y el aumento de horas sin luz, es un cambio que debemos afrontar con paciencia ya que no sólo nos afecta en el desarrollo de las actividades cotidianas, sino también a nuestro cuerpo físico y a nuestro estado mental y emocional.

Particularmente en estaciones como el otoño e invierno recomiendo especialmente masajes que nos ayuden a restablecer y equilibrar los niveles de energía, ya que esta es fundamental para llevar a cabo una vida sana. Este tipo de masaje aporta vitalidad y con esto también se logra una mejora en el estado de ánimo. Este es el masaje energético, que ayuda y mucho a combatir estados apáticos o de poca energía que son más propensos en estaciones que tienen menos horas de luz, y también ayuda a recuperar la flexibilidad y elasticidad.

Acá hago énfasis en algo que siempre digo: debemos prestar atención a nuestros propios músculos porque son el mayor indicador del estrés y la ansiedad en nuestro organismo, ya que en estos estados, principalmente, tienden a endurecerse y contraerse. Nuestro cuerpo es la “máquina” que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, debemos cuidarlo más.

Un masaje no sólo relaja, un buen masaje sostenido en el tiempo también es sanador porque ejerce una acción analgésica natural y además se recomiendan como acompañamiento al tratamiento convencional en diferentes enfermedades degenerativas como es el caso de la artritis, osteoporosis o fibromialgia, entre otras, como las piernas pesadas, la retención de líquidos y la sensación de hinchazón que son comunes durante estos meses como consecuencia de una mala circulación provocada por falta de elasticidad. Esta falta de elasticidad también sucede en zonas más susceptibles como lo es el rostro, sobre todo con la llegada de las calefacciones, los ambientes secos, el frío y otros agentes externos. Para esta zona, es muy recomendable incluirlos en el ritual de belleza facial y de autocuidado diario para lucir una piel revitalizada, reducir la congestión, la retención de líquidos y hasta signos del envejecimiento.

Además, también puede ayudar a combatir impurezas de la piel en conjunto a limpiezas diurnas y nocturnas, exfoliación más profunda o peeling, mascarillas, cremas o serums hidratantes y protección solar todo el año. En rutinas domiciliarias se pueden hacer tanto por la mañana como por la noche antes de acostarte; para los masajes faciales lo mejor es realizarse una limpieza previa y emplear una crema apta para el tipo de piel o un aceite esencial para asegurar que las manos se deslicen por el rostro con fluidez. Además recordemos que la hidratación facial y corporal se complementa vía oral bebiendo té, zumos, bastante agua e ingiriendo alimentos ricos en Vitamina C.

Por otro lado, lo que nos recomiendan los expertos en gestión médica (indiferentemente de las edades) es organizar nuestros planes alimentarios ya que comenzamos a ingerir alimentos más calóricos para ajustar el organismo a las temperaturas. Agregar verduras, frutas de temporada, frutos secos, carne magra, pescado fresco, huevos, legumbres, consumir harina pero integral, granos y semillas, alimentos que aporten vit D, vit C, colágeno, que además de hacernos sentir bien por dentro nos ayuda con la belleza exterior.

También es de suma importancia el ejercicio físico, como el yoga por ejemplo que es una posibilidad de comenzar a conocer el propio cuerpo en un nivel principiante además de ponernos a punto. Además de todo lo que mencione anteriormente, otro punto de suma importancia que recomiendo a tener en cuenta en el autocuidado es la parte emocional. Desde mi rubro, además de los masajes, recomiendo liberar las emociones por medio de la meditación, comenzando con 3 o 5 minutos diarios dedicados a esta práctica alcanza, quemar un poco de palo santo o encender un sahumerio nos ayuda a fomentar un mejor descanso y conectarte con tu espiritualidad.

En cuanto a los cambios en el estado de ánimo, debemos observar que si se sostiene en el tiempo sin alguna modificación, lo mejor es consultar a un profesional de la psicología para evitar que el cambio de estación pueda enmascarar otro tipo de problemas.