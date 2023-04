La agenda de Lionel Messi en el PSG: le quedan seis partidos hasta el final de su contrato

sábado 22 de abril de 2023 | 15:30hs.

A Lionel Messi le quedan solo seis partidos en el PSG. Esa es la cifra de la recta final de una temporada sin más esperanza que la conquista de la Ligue 1 que lidera con 11 puntos (y un partido más) que su inmediato perseguidor, el Marsella. Una vez completo el curso quedarán apenas 27 días para el final del contrato que firmó en agosto de 2021 cuando se fue del Barcelona, el club que ahora busca que vuelva prácticamente como sea.

¿Messi se queda en PSG o regresa al Barcelona?

La motivación de Lionel Messi para seguir en París está fría. El club intentará en el tiempo que le queda presentarle un proyecto con ambiciones deportivas reales en busca de retenerlo por un año más y luchar por el eterno sueño del título de la Champions. Y él lo pensará más allá de que su entorno ya analiza la oferta inicial que el Barcelona ya le presentó. La fecha decisiva es el 30 de junio, el día en que finalizará su contrato vigente con el PSG.

Los 6 partidos que le quedan a Lionel Messi en el PSG si no renueva

30 de abril: PSG vs Lorient (12:05 hs.)

7 de mayo: Troyes vs PSG (15:45 hs.)

13 de mayo: PSG vs Ajaccio (16 hs.)

21 de mayo: Auxerre vs PSG (horario a definirise)

27 de mayo: Racing de Estrasburgo vs PSG (16 hs.)

3 de junio: PSG vs Clermont (16 hs.)

¿Cómo va el PSG en la tabla de la Ligue 1?

PSG: 75 puntos (UEFA Champions League)

Marsella: 64 (UEFA Champions League)

Lens: 63

Mónaco: 61

Lille 55

¿Cuántos títulos ganó Messi en el PSG?

Lionel Messi ganó dos títulos con el PSG desde su llegada, en agosto de 2021: la Ligue 1 2021/22 y la Supercopa de Francia 2022/23. Lleva disputados 70 partidos, convertido 31 goles y asistido en 33 oportunidades.