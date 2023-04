El evento Malbec de Selva desarrolla su primera edición

sábado 22 de abril de 2023 | 11:00hs.

En una atmósfera de perfecta armonía entre aromas y sabores se desarrollaba anoche -al cierre de esta edición- la primera velada de la feria enogastronómica Malbec de Selva, en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento.



En la apertura, la destreza de los trapecistas del Centro Cultural Acróbatas Libres recibió al público, que fue llegando en buen número. Así, de a poco se iban encontrando los amigos, la gente comenzaba a recorrer el extenso patio de comidas con variadas opciones y realizando la visita a los stands de las bodegas Rutini, Falasco, Finca Ferrere, entre muchas otras. La originalidad de las performances artísticas también destacaron en el primer tramo de la feria.



El evento que propone un paseo vibrante y sensorial por el universo del vino y también su maridaje con la comida despliega su primera edición en dos jornadas: la de ayer y la de hoy que comienza a las 20.30.



La feria cuenta con la participación de más de 50 bodegas del país que comercializan el elixir producido en diferentes cepas y terroir.



En la Tierra Colorada, al igual que sucede en el país e internacionalmente, cada vez más el fascinante mundo del vino abre una puerta al turismo ecológico y gastronómico y a una sed de conocimientos acerca de su proceso de elaboración, desde el cultivo de la uva en sus distintos tipos, la vendimia, las técnicas de crianza en las barricas y hasta que se transforma en un maravilloso vino.



De esta manera, el buen fruto de la tierra, con todo su cariz mítico y su corpórea presencia actual fue la estrella que congregó a los interesados en saber más sobre su sabores, texturas y preparación así como también a los amantes del buen vino y a especialistas. El público arribó de distintas partes de la región.



Enzo Amato, organizador de la feria vínica, explicó a El Territorio, que cada asistente al evento recibe una copa para poder realizar la cata y que hay distintas cepas además del malbec.



Quien lo desee, “también puede cenar”, expuso. Se ofrece una gama de exquisitos platos para acompañarlos con vino.



También hay un sector exclusivo de vinoteca en el que se exponen y venden los productos y los presentes a su vez pueden intercambiar impresiones y consultas con las bodegas.



“Uno de los principales motivos de este evento es que la gente no sólo conozca el vino, sino también todo lo que lo rodea. Está el acompañamiento de la gastronomía local que es muy importante y el arte, porque también el vino nos conecta desde ese lugar, y tenemos música y pintores en vivo”.



Malbec Selva es una verdadera “celebración del vino”, enfatizó y añadió: “El vino nos conecta, nos conecta con las amistades, con los buenos momentos, con el arte, la música”.



Matices infinitos

Dulces, ácidos, amargos, deliciosos en sabor; sofisticados en cuerpo y color; el misterio de las sutilezas de su aroma. Los matices de un buen vino pueden ser infinitos y degustarlos, un placer de los dioses que se hace terreno.



“Turísticamente la provincia tiene mucho para dar y me parece que el mundo del vino va a ir estrictamente ligado al turismo, entonces traer por primera vez un evento de estas características -siendo que en el país el vino es considerado bebida nacional- sumado a la gastronomía local, me parece que es una fusión muy interesante”, planteó Amato.



Esta propuesta se desarrolla puntillosamente y atendiendo a las últimas tendencias en cultura sommelier y enología y postula a Posadas como una plaza atractiva para consolidar en el calendario turístico un evento anual que tenga al vino, la comida y el encuentro como protagonistas.

El vino, puente de encuentro, fue el protagonista de la feria. Foto: Natalia Guerrero

Para agendar

Malbec de Selva

La primera edición de la feria vínica Malbec Selva tendrá hoy su segunda y última jornada, desde las 20.30 en el Centro de Convenciones. Para más información, ingresar en Instagram @malbecdeselva.