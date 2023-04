Suerte dispar para los mercados tras el anuncio del presidente

sábado 22 de abril de 2023 | 6:04hs.

Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no presentarse a la reelección, las acciones argentinas en el exterior cerraron un día negativo y con un leve ascenso del riesgo país. A contramano, fue una jornada positiva para la plaza bursátil local y los bonos nacionales.



Por su parte, dólar blue se disparó 13 pesos en la jornada y cerró a 445 pesos. La corrida cambiaria, a través de los dólares financieros, tampoco paró y el contado con liquidación cerró en los 455 pesos, con un alza mensual del 12%.



El índice S&P Merval subió ayer 3,21%, alentado por el incremento de los papeles del sector energético y bancario, mientras que en la semana marcó un avance de 5,5%.



En la plaza porteña, entre las acciones líderes, las mayores ganancias fueron registradas por Aluar (9,21%), Byma (8,63%), Transportadora Gas del Sur (4,79%), Ternium (4,77%) y Central Puerto (4,39%).



El único papel que cerró en rojo fue el Ternium (-1,02%).



En Wall Street, las acciones de firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de resultados negativos. Así, las caídas fueron anotadas por BBVA Argentina (-3,2%), Banco Macro (-2,8%) Pampa Energía (-2,5%), Ternium (-2%) y Loma Negra (-1,8%).



Por su parte, las tres únicas subas fueron encabezadas por Banco Supervielle (0,9%), Edenor (0,2%) y Transportadora Gas del Sur (0,2%).



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con incrementos de diez centavos promedio, mientras que en la semana acumularon caídas de 10% promedio.



Los títulos en pesos con ajuste por CER cerraron mixtos: el tramo corto subió 0,3% y el tramo largo cayó 0,6%.



En tanto, en la semana la deuda CER subió 1,5% promedio en el tramo corto y 3% promedio en el tramo largo.



En este marco, el riesgo país cerró con un incremento de 0,2% para quedar en 2.622 puntos básicos.



El BCRA toma cartas

Por otra parte, el Banco Central (BCRA) dispuso que desde ayer se deberán informar con dos días de antelación las operaciones en el mercado de cambio superiores a U$S 10 mil.



En su Comunicación “A” 7747, el BCRA ordenó que las entidades autorizadas a operar en cambios deben remitir con una antelación de dos días hábiles la información sobre operaciones que correspondan a egresos por el mercado de cambios.



La medida incluye aquellas a concretarse a través de canjes o arbitrajes, a realizarse por solicitud de clientes u operaciones propias de la entidad, que impliquen un acceso al mercado de cambios por un monto diario que sea igual o superior al equivalente a U$S 10.000, ya sea por una o varias operaciones, correspondientes a los tres días hábiles contados a partir del primer día informado.



El vencimiento para la presentación operará a las 18 horas de cada jornada.



Este requerimiento no deberá remitirse en el caso en que no existan operaciones previstas en ninguno de los tres días hábiles incluidos en el reporte, aclaró el BCRA.



Los tipos de pase a ser aplicados para la conversión de otras monedas extranjeras a dólares estadounidenses serán informados diariamente por la Mesa de Operaciones del Banco Central, agregó la autoridad monetaria.

La oposición también se hizo eco de la noticia

A partir del comunicado del presidente, la oposición también se hizo eco y emitió su opinión al respecto.



El jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, remarcó que “es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner”. Frente a los medios de comunicación en Rosario concluyó: “ Peor que lo que estamos no podemos estar”.



En tanto, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que esta decisión se trata de “un presidente acorralado por la realidad y por el partido que preside” y afirmó que “la noticia no mueve el amperímetro porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral”.



“Su gobierno está en un tobogán”, afirmó.



En esta misma línea, pero más breve y contundente, se pronunció el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo: “La noticia hubiera sido que se presente”.



El diputado y dirigente de Libertad Avanza Ramiro Marra indicó: “Uno menos. Vamos Argentina”, al tiempo en el que agregó en un segundo mensaje: “Alberto Fernández murió políticamente”.



Por su parte, la precandidata a presidenta pro el Frente de Izquiera, Myriam Bregman, aseguró que Alberto renunció a su eventual candidatura “después de gobernar cuatro años con un frente que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los que trabajan”.



Mientras, su compañero de fórmula, Nicolás Del Caño, indicó que, a pesar de la decisión tomada, el mandatario “no podrá borrar el desastre que significó su gobierno para las mayorías trabajadoras” y aseveró que “con el Frente de Todos perdieron los de abajo y ganaron los mismos de siempre. Ajustaron al pueblo y reconocieron la estafa de la deuda.



La bancada misionera en el Congreso también se expidió en boca de sus representantes.



“Me parece correcta la decisión del presidente, debe dedicarse a gobernar el tiempo que le queda y poder bajar la inflación. Y esto va a significar que se empiecen a despejar las incógnitas dentro del Frente de Todos de cara a las elecciones”, remarcó la candidata a gobernadora por el Frente Amplio, Julia Perié.



En tanto, Isaac Lenguaza, también candidato a gobernador pero por La Fuerza de Todos, dijo: “Se valora ese gesto que además afianza la unidad del campo popular”.

"Es bueno que la centralidad de la gestión del presidente esté enfocada en solucionar las demandas de las familias"

Isaac Lenguaza

Candidato a gobernador de Misiones

"Me parece correcta la decisión del presidente; esto va a significar que se empiecen a despejar las incógnitas dentro del Frente de Todos de cara a las elecciones"

Julia Perié

Candidata a gobernadora de Misiones

"La renuncia de Alberto a su reelección allana el camino para triunfar en octubre y ordenar al gobierno"

Héctor “Cacho” Barbaro

Diputado nacional por el Pays

"La candidatura a la reelección traía más problemas de gobernabilidad que el hecho de que un presidente quede fuera de carrera"

Maurice Closs

Senador nacional por Misiones

"La declinación de Alberto Fernández es síntoma del absoluto fracaso que fue su gobierno. Los argentinos tendremos un nuevo gobierno"

Alfredo Cornejo

Senador nacional por Mendoza