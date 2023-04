El presidente anunció que no irá por la reelección: “Es mi decisión”

sábado 22 de abril de 2023 | 6:06hs.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que no se presentará como candidato para ser reelecto en las próximas elecciones generales de octubre.



El jefe de Estado afirmó que tomó esa decisión “con la certeza de no haber tomado una sola medida en contra de nuestro pueblo” y sostuvo que durante este tiempo, hasta el 10 de diciembre, concentrará su “esfuerzo, compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos y argentinas”.



De esta manera, el jefe de Estado abrió paso a que los distintos sectores que integran el Frente de Todos decidan, por acuerdo de unidad o a través de las Paso, quién será el aspirante a sucederlo en el cargo que asumió en diciembre de 2019. Su deseo fue que el nombre surja de las elecciones primarias, pero tras este anuncio eso aún está por verse.



“Cuando comencé a militar políticamente en los años ‘70 nunca antepuse una misión personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista siempre supe que primero estaba la patria, luego el movimiento y por últimos los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades”, argumentó en un video publicado en sus redes sociales.



Es por eso que, añadió, “voy a cumplir con esa escala de prioridades”, debido a que el contexto de económico lo obliga “a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa el país”.



“Creo fervientemente en la democracia” y por eso sugirió que “las Paso son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales”.



Fernández aseguró que como presidente del Partido Justicialista promoverá “un nuevo ciclo virtuoso” en el que otros “se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad”.



“Voy a involucrarme directamente para que esto sea posible”, sentenció en el anuncio de cuatro minutos en el que no dijo explícitamente que no se presentará para ser reelecto pero que sí lo dejó en claro al sostener que el 10 de diciembre próximo “le entregaré la banda presidencial a quien haya sido electo legítimamente en las urnas”. “Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio político”, aseguró.



Con la determinación de Alberto, el peronismo tiene por el momento tres candidatos: Juan Grabois, Eduardo “Wado” De Pedro y Daniel Scioli.



Respaldo absoluto

Por otra parte, la decisión del presidente fue valorada como un acto de “responsabilidad histórica” por diversos dirigentes peronistas, muchos de los cuales coincidieron en que se abre una oportunidad para “ordenar” a la fuerza política en el poder a cuatro meses de las Paso fijadas para el 13 de agosto.



“Responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo. Alberto Fernández pone primero a la Patria y promueve una nueva lógica de época. El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo”, sostuvo el canciller Santiago Cafiero vía la red social Twitter.



Funcionarios, gobernadores, dirigentes y referentes sociales de las distintas corrientes peronistas se pronunciaron inmediatamente y muchos destacaron los “momentos difíciles” en los que le tocó gestionar, en alusión a la pandemia de coronavirus, el impacto de la guerra en Ucrania y luego la sequía.



“Se abre una nueva etapa para reordenar las prioridades del Frente de Todos, que debe trabajar para construir una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y argentinas”, dijo a su turno la agrupación La Cámpora en un comunicado.



En la misma línea, el ministro del Interior, De Pedro, aseveró: “Un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo, que sirve para darle vitalidad y el orden necesario al FdT para volver a soñar”.



La vicepresidenta Cristina Fernández también llamó a “seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación” de cara a las elecciones”. En tanto que el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que la decisión de Alberto es “una muestra de generosidad. Responsabilidad y unidad es el camino”.

El PJ convocó a un Congreso para el 16 de mayo en Ferro

Luego del encuentro de anoche de los integrantes del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), en la histórica sede porteña del barrio de Balvanera (Buenos Aires), se definió que el próximo 16 de mayo se llevará a cabo un congreso partidario para ordenar, definir estrategias y alianzas dentro del Frente de Todos (FdT) de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo.



En diálogo con la prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, remarcó que la reunión cumplió “con todos los requisitos” dispuestos y que se acordó que “hay que empezar a ordenarse, darle una estrategia clara a nuestro partido” de cara a los comicios. Y agregó sobre la determinación del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección: “La noticia que recibimos por parte del presidente da la pauta de que es así, ahora largamos con una estrategia conjunta para enfrentar un año electoral”.



Con respecto al Congreso que se realizará en Ferro, el máximo mandatario bonaerense manifestó: “Desde mi punto de vista, el deseo es encontrar candidatos de consenso y unidad, o una Paso será producto de esa estrategia. La cuestión es poder unificar criterios para dar un debate”.

"Veo que es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo, para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar"

Wado De Pedro

Ministro del Interior de la nación

"Alberto enfrentó adversidades inimaginables y nunca tomó una decisión en contra del pueblo argentino y esta es una prueba más de ello"

Daniel Scioli

Embajador de Argentina en Brasil

"Todos me preguntan si voy a ser candidato, bueno yo creo que lo primero que hay que discutir es qué Provincia (Buenos Aires) queremos"

Axel Kicillof

Gobernador de la provincia de Buenos Aires

"A seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación"

Cristina Fernández

Vicepresidenta de la nación

"Tengo la vocación, las ganas, el entusiasmo y la capacidad para ser precandidato a presidente. Siento que todo eso lo tengo y de hace bastante tiempo"

Agustín Rossi

Jefe de Gabinete de la nación