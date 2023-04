Show de aceleradas

sábado 22 de abril de 2023 | 6:01hs.

Con más de 100 pilotos en pista comenzó ayer en el autódromo Rosamonte de Posadas el 1° Festival Sudamericano de picadas, que se realiza por primera vez en la capital provincial con pilotos de Brasil, Paraguay, Uruguay y de toda la Argentina.



Bajo la organización de la Asociación Misionera de Pilotos de ¼ de Milla, se realizaron las primeras tiradas y ya empezaron a aparecer los candidatos.



El rionegrino Alan Masson, con su Fiat 600 turbo, en la primera tirada ya bajó el récord del circuito y clavó 5,75 segundos para cubrir los 201 metros, con una velocidad final de 213 kilómetros por hora.



Pero los brasileños del equipo Alemâo no se quedaron quietos y el piloto Fabio Wisniewski, con su hermoso Opala celeste, en la siguiente tirada, bajó el registro y paró el cronometró en 5,72 segundos. Los dos parten como los principales candidatos a ser el Rey de la Pista.



Claro que no hay que descartar al paraguayo Fredy Gerardo Mareco Santacruz, que con su Toyota Vitz turbo también marcó buenos registros, pero no mostró mucho su auto. El crédito local, el posadeño Hugo Escalada, quien ya sabe lo que es ganar en Brasil, también se anota con su Fiat Uno preparado en Posadas por Jorge Del Río.



Otro equipo local que se anota para pelear en las distintas categorías y la general es La Grottería Racing, con los posadeños Cristian Starik (Fiat 147) y Franco La Groteria (VW Gol) como principales estandartes.



Las categorías habilitadas por el Campeonato Sudamericano son: 8.50 segundos, 8 seg., 7.50 seg, 7seg, Libre Delantera, Libre Trasera, Ruedas Chicas y 4×4. Los mejores ocho de cada categoría competirán en eliminación directa por el título de Rey de la Pista. Habrá 10 mil dólares en premios, que se repartirán 5.000 dólares para el Rey de la Pista y 5.000 dividido entre los ganadores de las ocho categorías.



Los pilotos locales, que no compitan por el Sudamericano, correrán en las Categorías Invitadas: 9.20, 10,20 y 6 cilindros. Los locales disputarán sus finales hoy desde las 19.



Antes, desde las 13 y hasta las 19, irán las clasificaciones del Sudamericano y las categorías invitadas y de 19 a 20 irán las definiciones de las categorías invitadas. Las finales de las categorías que corren por el Sudamericano se disputarán mañana desde las 13. Las tiras serán sobre los 201 metros de la recta principal del autódromo Rosamonte de Posadas.



La entrada para hoy y mañana costará 2.000 pesos por día. Los socios de la Asociación Misionera de Pilotos de ¼ de Milla, que tengan la cuota al día, ingresarán gratis, presentando el último recibo.



El evento se podrá seguir vía Streming por el canal de youtube de Eventos y Publicidades.