Martino y su negativa a Boca: “No era el momento adecuado para mí”

sábado 22 de abril de 2023 | 6:01hs.

Tres semanas atrás, cuando todavía el nombre de Jorge Almirón no estaba en el radar, la ilusión de Juan Román Riquelme y Boca era contar con Gerardo Martino. Sin embargo, cuanto todo indicaba que las negociaciones estaban encaminadas, el Tata rechazó la propuesta.



El “no” rápidamente se dio a conocer públicamente, pero nunca de boca del propio entrenador, que ahora, ya pasada toda la vorágine que se generó, decidió romper el silencio y hablar al respecto.



En una extensa entrevista con The Athletic, Martino se refirió a esta posibilidad que tuvo de llegar a Brandsen 805 y brindó detalles de los motivos que lo llevaron a finalmente declinarla: “El mundo que rodea a Boca es enorme. Es uno que va mucho más allá del fútbol, del plantel que tenés o de las necesidades futbolísticas del club. Hay otra vida dentro del club que es muy significativa. Hay un aspecto político que juega un papel importante y hay elecciones a finales de este año”.



“Boca actualmente también está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación. Y luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud en este momento. Después de un proceso exigente de cuatro años con México, mi análisis tenía que ser muy detallado. Una vez que aceptás un desafío como ese, no hay vuelta atrás. Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso”, sostuvo el Tata, para aclarar su postura después de muchas especulaciones.



Para cerrar, Martino contó además que “después de todo lo que pasó con Boca en las últimas semanas, ahora todos tienen mi número y está bien”.



“Respondo mensajes pero no doy entrevistas en Argentina. No he dado una entrevista en Argentina en seis años, desde que dejé la selección, y no voy a hacer más”, agregó el entrenador.



Sobre su futuro profesional, advirtió: “Puede haber buenos proyectos en cualquier liga del mundo, sólo te tiene que gustar el proyecto”. Se mostró nostálgico por su paso en Atlanta United en la MLS, pero remarcó que no por su pasado volverá a dirigir en la liga norteamericana.