Camino listo

El seleccionado argentino de fútbol sub 20 compartirá el grupo A del Mundial de la categoría que se jugará en la Argentina con Uzbekistán (rival del debut), Guatemala y Nueva Zelanda, tras el sorteo de la Fifa realizado en Zúrich, Suiza.



El Mundial tendrá lugar desde el 20 de mayo, con el partido inaugural entre la Argentina y Uzbekistán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y finalizará el domingo 11 de junio en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.



El camino del equipo argentino, dirigido por Javier Mascherano, continuará contra Guatemala y Nueva Zelanda, respectivamente.



En el sorteo estuvieron presentes Juan Pablo Sorín -campeón del mundo sub 20 en Qatar 1995- y el francoargentino David Trezeguet -campeón mundial mayor en Francia 1998-. Justamente, el exdefensor de River fue el encargado de sacar la bolilla de color celeste, ya que la Argentina es organizador, sabiendo que integraría el primer grupo por ser el país anfitrión.



En la presentación previa se vieron videos con diferentes figuras que participaron de los mundiales juveniles como Diego Armando Maradona -campeón en Japón 1979-, Lionel Messi -ganador en Países Bajos 2005-, el brasileño Ronaldinho, el croata Davor Suker y el noruego Erling Haaland, entre otros.



“Gracias a la Argentina y particularmente al presidente de la AFA, Claudio Tapia y al gobierno de su país por aceptar el torneo”, abrió el presidente de la Fifa, el suizo Gianni Infantino, en una alocución de sólo cinco minutos.



“Las credenciales de la Argentina son muchas, de hecho son los actuales campeones del mundo y sus hinchas mostraron la pasión en los estadios de Qatar”, continuó.



Además, Infantino recordó: “Argentina organizó el Mundial en el 2001 y es uno de los mayores ganadores de la categoría. Les deseo mucha suerte a todos y disfruten del campeonato”.



La otra figura pública que apareció en un video fue Chiqui Tapia, quien adelantó que se hará “el mejor mundial sub 20 de la historia”.



“Les quiero agradecer a todos por elegirnos, todos los argentinos y las argentinas estaremos a disposición para que vivan un gran Mundial sub 20. Haremos el mejor Mundial de la historia de la categoría”, afirmó el directivo.



El Mundial contará con 24 participantes y la Argentina, que no se clasificó deportivamente, será uno de los candidatos, según la historia de la edición sub 20, en la que se quedó con seis títulos y tuvo su esplendor entre la última década del siglo pasado y la primera del nuevo milenio.



Es que la Argentina conquistó su primera edición en Japón 1979, de la mano de un joven Diego Maradona y los goles de Ramón Díaz, y luego esperó hasta Qatar 1995 con el ciclo de José Néstor Pekerman como DT.



Desde ese momento, Argentina se convirtió en una potencia de la categoría, ya que continuó con el bicampeonato mundial en Malasia 1997, uno de los mejores equipos al contar con Juan Román Riquelme y Pablo Aimar, entre otros, y luego de un mal torneo en Nigeria 1999 se sobrepuso en el 2001 cuando fue sede.



En ese campeonato, Argentina arrasó con Leandro ‘Pipi’ Romagnoli como líder futbolístico y Javier Saviola como goleador.



Poco tiempo transcurrió para sumar dos nuevas estrellas, una de ellas con Lionel Messi, recordado en el Mundial de Países Bajos 2005.



Apenas dos años después, con la camada de Sergio ‘Kun’ Agüero y varios futbolistas de Racing como el misionero Sergio Romero, Gabriel Mercado y Maximiliano Morález, y Ángel Di María, se repitió una vuelta olímpica en Canadá y desde ahí nunca se estuvo cerca de una estrella más, por lo que ahora, a pesar del presente deportivo en el Sudamericano, la oportunidad está cerca siendo locales.

El grupo de la selección, entre los más accesibles

Argentina será cabeza de serie del grupo A en el Mundial sub 20 y le tocaron rivales que, a priori, hacen accesible a la zona.



Uzbekistán será el primer rival del seleccionado en el partido apertura del 20 de mayo en Santiago del Estero.



Reciente campeón de la Copa Asiática sub 20, jugará su quinta Copa del Mundo y tiene un antecedente con Argentina en la edición Emiratos Árabes Unidos 2003, cuyo resultado fue 2-1 para la Albiceleste.



Guatemala disputará la segunda Copa del Mundo luego de su experiencia en Colombia 2011, en la que alcanzó los octavos de final y tiene al delantero Arquímedes Ordoñez como figura y goleador



El último rival será Nueva Zelanda, un país sin tradición futbolística pero con numerosos antecedentes en Copa del Mundo de la categoría, de la que participará por séptima vez (sexta consecutiva).



El mediocampista ofensivo Jay Herdman y el delantero Kian Donkers aparecen como las principales figuras.