Testimonios de exparejas de Balbuena coincidieron en que era violento

sábado 22 de abril de 2023 | 6:05hs.

En el contexto de las averiguaciones por el fallecimiento de la gendarme Jésica Galeano, quien fue hallada sin vida y con un disparo en la cabeza el pasado 12 de marzo en su domicilio ubicado en el barrio Cocomarola Este, en los últimos días fueron citadas para prestar declaración tres exparejas -una de ellas personal de Gendarmería- de Horacio Balbuena (35), el único detenido por el presunto femicidio.



En sus declaraciones, según fuentes con acceso al expediente consultadas por este matutino, todas coincidieron con que él era violento, ya que las maltrataba y agredía físicamente.



Incluso una de las mujeres destacó que había recibido amenazas de muerte en reiteradas ocasiones, por lo que efectuó múltiples denuncias.



Se detalló que ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas todas manifestaron que convivieron con él, tiempo en los que el gendarme Balbuena mostraba su lado violento.



Desde la querella detallaron que dos de las exconcubinas del presunto femicida realizaron más de una denuncia, por haber sufrido violencia de género. Al respecto, una de ellas realizó dos presentaciones y otra tres.



En total, Balbuena tiene en su contra siete denuncias, presentadas por cuatro mujeres distintas. La mayoría de las acusaciones fueron realizadas en Gobernador Roca y San Ignacio.



Una de las exparejas manifestó ante el juez Miguel Mattos que Balbuena la quiso matar con un cuchillo en una oportunidad. Pero eso no fue todo, ya que agregó que en otra ocasión la amenazó de muerte, advirtiendo que la tiraría al río.



Balbuena además, según fuentes judiciales, tuvo conflictos de violencia en la propia fuerza de seguridad en la que al momento del hecho estaba con licencia.



Nuevas pruebas

Por otro lado, el abogado de la familia Galeano, Ricardo Guanuco, mencionó a este medio que la instrucción seguirá por los análisis de los distintos elementos que fueron encontrados en el domicilio de Jésica durante el allanamiento del pasado 5 de abril, que fue llevado a cabo justamente con el objetivo de intentar reconstruir los últimos momentos con vida de la mujer de 31 años.

Faltan resultados de análisis de los elementos allanados en el domicilio.

Entre las pruebas, efectivos de la Policía de Misiones secuestraron ropa que contenía sangre. Asimismo, sacaron muestra de la sangre que fue encontrada en el piso de la vivienda, algo que podría servir para contradecir aún más lo dicho por Balbuena, quien desde el primer momento expresó que se había tratado de un suicidio.



Esta hipótesis que ya había sido descartada por el resultado negativo de la parafina realizada en el cuerpo de la víctima, aunque se esperan estudios más complejos.



También se esperan otros resultados que tienen que ver con el peritaje de los celulares y pericias caligráficas. Lo último, en relación a la presunta carta de despedida que fue hallada dentro del domicilio.



Para estos trabajos, la defensa presentó un pedido para que intervenga un perito particular. Esta petición fue aceptada por el magistrado Mattos, por lo que el especialista analizará todas las pruebas que se tienen hasta el momento, incluidas las pericias del automóvil en donde fue encontrada sin vida Galeano.



Lavado de manos

Por otra parte, el abogado querellante recordó que aún esperan que estén los resultados de una prueba denominada RAF, que al igual que la parafina sirve para encontrar residuos de armas de fuego, pero con un resultado más específico.



Esto, porque alegó que la prueba de parafina hecha a Balbuena pudo dar un falso negativo.



Cabe recordar que la absorción atómica del imputado se realizó varias horas después.



Otro de los factores por el cual sospechan que el hombre no presentaba pólvora en sus manos, apuntan a que es porque se lavó las manos. Sobre lo último, la misma comisión policial habría afirmado que le permitieron que entrara al baño de su casa, momento en el cual pudo intentar borrar los rastros.

En cifras

7 Es el total de denuncias que tiene en su contra el presunto femicida por violencia de género. Las acusaciones fueron realizadas por 4 exconcubinas.

Perpetua para el imputado

“Ahora hay una familia destruida por una persona que no vale absolutamente nada. Siempre fue un violento y un maltratador. Se tiene que quedar en la cárcel”, expresó una de las amigas de Jésica, durante la manifestación que realizaron para pedir perpetua para el imputado, el pasado 14 de abril en inmediaciones del juzgado interviniente.



Respecto de la relación de Jésica con Balbuena, aportó que “después de que ella se fue a convivir con él, dejó de tener relación social con los que conocía porque esta persona no se lo permitía”. Recordando que “si ella quería salir a la vereda a tomar algo era un problema. Lo mismo si nosotras queríamos salir. La he visto triste un montón de veces por pelear con él”.



Ante la consulta de cómo se mostraba el sospechoso en público, la entrevistada confesó que nunca supo “cómo era él en su vida personal”, advirtiendo que “tampoco se dejaba conocer”, porque se aislaba, y junto con él “la aislaba a ella”, remarcó.