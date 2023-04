La yerba mate sería parte del dólar agro la próxima semana

sábado 22 de abril de 2023 | 6:04hs.

Tras una reunión entre el sector yerbatero y Matías Tambolini, secretario de Comercio de Nación, los yerbateros aseguran que la próxima semana se definirá la situación del producto misionero dentro del cambio diferencial a $300. En tanto, lunes o martes de la semana entrante la yerba mate también estará incluida dentro del dólar agro.



Al respecto, Raúl Karaben, empresario del sector yerbatero, sostuvo a El Territorio que “aguardan a que el dólar agro se materialice. Lo que sucedería posiblemente entre lunes y martes de la próxima semana a través de una resolución”.



Por otro lado, con respecto a Precios Justos el kilo de yerba aumentará un 21,4 por ciento.



Desde la Secretaría de Comercio Interior autorizaron incrementar el costo del paquete de forma escalonada, con dos aumentos mensuales en abril y mayo dentro del programa.



Dólar agro

Esta nueva versión del dólar agro contempla un tipo de cambio diferencial de 300 pesos. La proyección oficial indica que se liquidarán hasta fines de agosto unos U$S 4.000 millones provenientes de las economías regionales con el nuevo dólar agro.



Hasta el momento en Misiones se incluyen productos como el té, el tabaco y la madera, actividades que se verán beneficiadas con la posibilidad de pesificar los dólares que se generen por sus ventas al exterior a 300 pesos, hasta el 31 de agosto en principio.



En ese sentido, justamente la yerba quedó fuera en la primera etapa, pero estaría próxima a ser parte del cambio diferencial.



Precios Justos

Por otro lado, la Secretaría de Comercio Interior autorizó ayer un aumento escalonado en el precio del paquete de yerba mate en las góndolas de supermercados.



De este modo, se cumple con un pedido que desde el sector se venía realizando luego del laudo que semanas atrás aumentó el precio de la materia prima.



No obstante ello, sostienen que el incremento es inferior a lo que habían solicitado los yerbateros.



El aumento será del 21,4 por ciento y se autorizará de forma escalonada. El primer incremento se permitirá esta semana, con un 12,2 por ciento de aumento en el precio de venta al público.



Mientras, el valor del paquete de yerba en las góndolas podrá aumentar otro 9.2 por ciento en mayo.



“Se firmó que la yerba mate continúe dentro de Precios Justos con un incremento de 3,2% por ciento mensual hasta junio. Es decir, este mes suma 9 puntos (12,2 por ciento) y en mayo 6 (9,2 por ciento)”, mencionó Karaben.



Seguidamente, indicó que “faltan diez puntos para el piso que tenemos con los gastos internos. Pero desde Economía sostienen que esos 10 puntos los cubrimos con las exportaciones. No obstante, lo primero que debemos esperar es que el dólar agro se materialice”.



En cada actualización las empresas acceden a la página del programa.



A su vez, la Secretaria de Comercio informa a las cadenas que tienen que aceptar la lista de precios con estos aumentos.



Valores

Por otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación había fijado a principios de abril los nuevos valores para la zafra gruesa de la yerba mate, estableciendo incrementos escalonados que van desde los 107 pesos para el kilo de la hoja verde hasta los 120 pesos que reclamaban los productores.



De esta manera, el organismo estipuló que hasta el 30 de abril inclusive, el kilo de hoja verde tendrá un valor de 107 pesos y el de yerba canchada 406,60 pesos.



La próxima actualización será el próximo 1 de mayo, cuando el kilo de hoja verde ascienda a un valor de $112, mientras que la canchada subirá a 425.60 pesos.