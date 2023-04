Un fallo demuestra que no siempre gana el consumidor

sábado 22 de abril de 2023 | 6:00hs.

Por Agustín Arechavala Abogado

En virtud de los beneficios para el consumidor en cuanto al principio de aplicación más favorable y gratuidad en el acceso a la justicia se cree que siempre ganan en sus reclamos. Un fallo de Misiones demuestra que no siempre es así. La Justicia Civil y Comercial de Eldorado dictó un fallo de primera instancia (firme) que pone a prueba la creencia acerca de que “siempre gana el consumidor” y que nos deja algunos elementos para el presente comentario.



El caso se inicia con la demanda de nulidad, daños y lesiones interpuesta por una usuaria de esta provincia contraun proveedor no financiero de créditodel cual había percibido sumas de dinero en concepto de préstamo personal, y solidariamente reclama contra lacooperativaque efectuaba la cobranza de las cuotas pactadas.La actora relató que durante el 2019 detectó débitos automáticos, en su caja de ahorro donde percibía un beneficio de Anses, los que aparentemente ella nunca había autorizado y sobre los cuales desconocía la causa y origen. (...)Niega toda contratación, solicita la nulidad por vicios del consentimiento y falta de información denuncia lesión.



(...) Laempresa de créditos reconoce la relación de consumo a raíz de una solicitud de préstamo personal suscripta y perfeccionada por la usuaria, reconoce haber efectuado el desembolso de las sumas solicitadas y encomendar a la Cooperativa el cobro de las cuotas pactadas con el usuario.



(...)Se analiza la prueba documental integrada a la causa, el juez de grado consideró que “ha tenido a su vista no sólo un contrato firmado por la actora, sino un pagaré y un cronograma de pagos, es decir “TRES DOCUMENTOS”. Con ello considera improcedente el olvido, confusión o falta de información que la actora pretende atribuir a la comercialización.Esto se ha reforzado mediante testimonio de un director y el tesorero de la empresa quienes explicaron los procesos de validación de identidad y de consentimiento informado del solicitante, respaldado con un CD que fue agregado a la causa y que contenía la grabación del llamado de verificación aludido. Con los elementos analizados, el juez generó su convicción sobre los acontecimientos y determinó que no era posible que la demanda prosperara en cuanto a la nulidad del contrato ni en la procedencia de los rubros reclamados, dado que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción la conducta de la propia parte.



(...) La demandada quien alegaba confundir el préstamo con su beneficio Anses (el cual percibía por montos inferiores y en fechas diferentes) no pudo demostrar que incumplimientos del proveedor al deber de información por no existir reticencia a entregar información o falsedad en la misma. En efecto, el consumidor ha sido derrotado en su propio proceso y ley, dado que la empresa pudo probar el consentimiento de la actora, es decir que no existió vicio alguno en la intención de contratar, y suficientemente que sus procesos de venta dan cumplimiento del deber de información (art. 4 Ley 24240).



El fallo invita a reflexionar sobre la jerarquía y aplicabilidad de la ley, ello en casos de colisión normativa como es el caso de la aplicación del bloque de constitucionalidad de consumo, frente al régimen civil de daños y los derechos del acreedor legítimo y responsable.(...)