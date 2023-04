Cristian Castro escrachado tras propuesta indecente

sábado 22 de abril de 2023 | 6:00hs.

Cristian Castro fue escrachado tras hacerle una propuesta indecente a una joven por redes sociales. Se trata de Rocío Galera, quien mostró los polémicos audios y chats con el reconocido artista mexicano. En las capturas y audios podía verse muy claramente que Castro le proponía a la joven ser parte de un videoclip, pero antes le pedía conocerla en privado para que el trabajo “no quedara sobreactuado”.



El cantante le dijo que tenía muchas ganas de conocerla. A lo que ella respondió que también, pero que no estaba dispuesta a ir sola. Ante el desconcierto y la negativa, él insistió. “Te soy sincero, me encantas, quiero algo más”.



Acto seguido le dijo que le enviara una fotocopia del DNI para sacarle un pasaje y ella cerró la charla diciendo: “Me dejás helada. Te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”.