Bizarrap deslumbró a todos en el hipódromo

sábado 22 de abril de 2023 | 6:00hs.

“No sé si saben pero es mi primer show propio, y la verdad que es muy emocionante para mí que haya tanta gente. No…no sé, no me salen las palabras, les juro que estoy muy emocionado”, decía Bizarrap en una mezcla de nervios y emociones gigantes minutos después de cerrar su primera noche en el Hipódromo de Palermo ante 20.000 personas. A cinco años de haber comenzado con las sessions, el productor se hizo presente en el escenario en medio de una gran nube de humo. Con un show único de 360° -y con transmisión de DirectTV-, el artista que es profeta en su tierra realizó un espectáculo histórico que será bisagra en la escena musical. No faltó ninguna Session y también hubo un homenaje a Messi.