Siete años sin Prince, una leyenda de la música

sábado 22 de abril de 2023 | 6:00hs.

Prince se transformó en uno de los grandes íconos pop de todos los tiempos: su estrafalaria vestimenta, la puesta en escena durante los conciertos y su típico falsete, siempre complementado con su talento con la guitarra, pasaron a la historia. La música del compositor trascendió fronteras y generaciones luego de su muerte, de la que ya se cumplen siete años: una sobredosis de fentanilo lo mató.



El ganador de siete premios Grammy, que llegó a vender más de 150 millones de discos a nivel internacional, había llegado a cancelar dos shows a principios de abril de 2016 por una fuerte gripe que lo tenía a maltraer.



Por supuesto, hubo sorpresa entre sus seguidores ya que Prince no tenía la costumbre de suspender sus conciertos: por ello, la determinación del artista los dejó en vilo. El artista volvería a los escenarios el 14 de abril en el Fox Theater, plenamente recuperado de la patología viral.



Pero no la pasó nada bien en el vuelo de vuelta: se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en Illinois y lo trasladaron a un nosocomio cercano producto de una severa deshidratación, resfriado y otras complicaciones vinculadas al consumo de opiáceos.



El 18 de abril se presentó en el Dakota Jazz Club de su ciudad natal para apreciar el show de Lizz Wright. Y el jueves 21 del mismo mes, tres personas descubrieron su cadáver en el ascensor de su propiedad.



Un oficial de policía declararía posteriormente que llegó a verlo demacrado y visitando una farmacia para comprar medicamentos. La autopsia no dejó dudas: el fiscal del condado, Mark Metz, advirtió que Prince confundió el fentanilo con el Vicodin, un analgésico común. “No tenía ni idea de que estaba ingiriendo una mezcla de pastillas que podían matarlo”. Nadie fue acusado por la muerte de la leyenda.