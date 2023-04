Vicuña se prepara para presentar el libro dedicado a Blanca, su hija fallecida

sábado 22 de abril de 2023 | 6:00hs.

Mucho se ha escrito en estos diez años sobre el fallecimiento de Blanquita, la hija mayor de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain, pero pocas veces eligieron hablar los protagonistas de la triste tragedia, los padres de la niña que nació el 15 de mayo de 2006 y que ahora estaría pronta a cumplir 17 años. Y quién podría juzgar el modo de llevar adelante un duelo, seguramente el más duro y difícil de superar.



Desde el comienzo, la modelo optó por el silencio y muy pocas veces se refirió al tema. Ella misma reconoció que es el método que encontró para preservarse y continuar con su vida, su trabajo y, sobre todo, la crianza de sus otros hijos Bautista, Beltrán, Benicio -los que tuvo con el actor- y la pequeña Ana, que tuvo con el empresario Roberto García Moritán. La actitud del actor siempre fue distinta y si bien no es un tema del que elija hablar, con el correr de los años descubrió que escribir calmaba su dolor, entonces comenzó a referirse al hecho y a dedicarle frases, poesías, canciones y citas de autores para recordarla, para homenajearla.



Y así surgió un proyecto que fue creciendo con cada posteo, con cada palabra. Un libro para Blanquita que cierra, de algún modo, una parte del proceso. Una iniciativa solidaria, como suele decir Benjamín, que “ojalá les sirva a otros padres que estén atravesando por lo mismo”.



En diálogo con Teleshow, el actor que se encuentra en Madrid para participar de los Premios Platino 2023 –donde entregará uno de los galardones-, confirmó que la publicación del libro que viene escribiendo desde hace tiempo, por fin tiene fecha de salida. “Primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires”, contó entusiasmado.



Bajo el título Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido y con el apoyo de Editorial Planeta, Benjamín Vicuña cumplirá su sueño de materializar su sentir. “El proyecto nació desde la necesidad de poder transitar un proceso que se ha extendido durante 10 años. De poder compartirlo, poder vivirlo con muchas personas que me han acompañado. Es algo muy bonito”, dijo en diálogo con Implacables.



El libro cuenta lo que vivió el actor desde el fallecimiento de Blanca hasta su presente. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, resumió el actor en el avance, que ya podrá leerse completo en pocos días.



“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, agregó.



El prólogo fue escrito por Gabriel Rolón. “El duelo es un desafío que tenemos que enfrentar para no morir con lo que hemos perdido. Es el intento de ponerle palabras a un dolor mudo que lastima. Por eso celebro la llegada de Blanca, la niña que quería volar. Porque aquí aparecen esas palabras que, tal vez, Benjamín necesitaba para vivir a pesar de la muerte de su hija. Esa hija que ya nadie, ni siquiera la muerte, podrá arrancar de su recuerdo”, afirmó el reconocido psicoanalista, según informó Noticias Argentinas.



Días atrás, la propia Pampita habló acerca de este libro. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”, dijo en declaraciones a la revista chilena Velvet. “Yo ya lo leí, ahora lo van a tener que leer ustedes”, invitó a la lectura.