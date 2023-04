Adiós al reconocido cocinero Guillermo Calabrese

sábado 22 de abril de 2023 | 6:00hs.

Guillermo Calabrese, famoso por haber sido conductor del ciclo Cocineros argentinos (TV Pública), murió a los 61 años, de acuerdo a lo que confirmó su entorno a TN Show.



El reconocido chef se sintió mal durante la madrugada y fue asistido médicamente en el Hospital Fernández, el centro de salud en el que finalmente falleció de un paro cardíaco.



Guillermo Calabrese había nacido el 5 de octubre de 1961 en Buenos Aires, con profundas raíces italianas. Ese origen hizo mella en su deseo por la cocina. Más allá de haber tenido un pasado como estudiante de medicina, se transformó en chef y llegó a la televisión.



Durante muchos años, Calabrese fue uno de los discípulos del recordado Gato Dumas. Con él abrieron el Colegio de Cocineros, una institución que fue pionera en la enseñanza gastronómica de la Argentina.



Ese espacio de conocimiento él lo agradeció siempre y recordaría que le hubiera gustado tenerlo en su juventud a la hora de dar sus primeros pasos entre las ollas y los fuegos: “Si en mi época hubiera tenido la posibilidad de ir a un colegio, hubiera hecho las cosa mas rápido, pero bueno, me tocó al revés. Más allá de eso, como en toda profesión, es muy importante la práctica”.



Vasta tayectoria

“El Gato y yo terminamos abriendo otros restaurantes, haciendo televisión, dando clases por todo el país. Cuando terminaban las clases la gente nos preguntaba dónde enseñábamos a cocinar y ese fue el disparador para abrir el Colegio”, explicó en 2014, en una entrevista con el sitio A la mesa.



La forma en la que se transformó en socio de Dumas fue muy particular. En ese reportaje, Calabrese explicó que era fanático de Dumas y que siempre iba a su restaurante. Por eso, le escribió una carta pidiéndole que sea su maestro.



“Me dio una entrevista y tuvimos una larga conversación que fue el comienzo de una gran amistad. Si bien trató de disuadirme del proyecto seguí adelante con mi idea. Finalmente me contrató para trabajar”, remarcó. Primero, fue empleado de limpieza en el restaurante y luego pasó por todos los puestos de la cocina, hasta que terminó siendo chef.



En la televisión, Calabrese tuvo su recorrido propio. Desde 2010 hasta 2020 fue el conductor de Cocineros argentinos (TV Pública), uno de los programas insignias de la señal estatal, que a pesar de su salida, sigue hasta el presente.



En 2020, Calabrese se fue del ciclo que lo hizo famoso. “Fueron muchos años de trabajo en Cocineros argentinos. Entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. ¡Gracias!”, expresó en un tuit, donde se lamentó su partida.



Desde 2022 hasta el presente estuvo al frente del ciclo Qué mañana (el nueve), otro magazine de cocina en el que demostró su histrionismo, buena onda y capacidad para la conducción.



El adiós de sus amigos

Su abrupta muerte generó conmoción entre los famosos que expresaron su dolor a través de las redes sociales.



En Twitter, el doctor Alberto Cormillot se lamentó por su colega: “Que buen tipo Cala...un gran compañero. Que descanses en paz. #Calabrese #Cala #QEPD”. Mientras que el conductor Jorge Rial señaló: “Un gran tipo y un cocinero popular. Lo vamos a extrañar”.



El periodista Daniel Gómez Rinaldi utilizó su cuenta oficial de Instagram para recordar a su compañero con quien trabajó durante muchos años en El Nueve. Compartió varias imágenes y le dedicó un sentido mensaje: “¡¡¡Ayyyy Calita !!! ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estamos! ¡Te reías tanto con mis disparates que no puedo creer que te hayas ido! Te despido con un abrazo y un beso como hacíamos cada mañana antes de entrar al estudio. ¡Tantas fotos, tantos videos juntos! ¡Pero quiero recordarlo de esta manera! Con todos juntos, con todo el equipo de Que Mañana! ¡Nunca te vamos a olvidar! Mi cariño a su mujer, hijos y compañeros del Instituto! Qepd Calita”.



Además, el equipo de trabajo de Qué Mañana! expresó su tristeza por la partida del conductor: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero y capitán de este barco que nos enseñó todos los días a cocinar con amor y pasión. Hasta siempre Cala, te vamos a extrañar”. Sus colegas de la TV Pública también lo despidieron con cariño: “Emblema de la gastronomía argentina, compañero de la casa y gran cocinero: lo despedimos con mucha tristeza. ¡Hasta siempre, Cala!”.



La cocinera Estefi Colombo señaló: “Muy triste noticia fuiste muy generoso conmigo. Una pena saber de tu partida. Qué en paz descanses, Cala”. Y Juan Etchegoyen, panelista de Nosotros a la mañana, afirmó: “Murió Guillermo Calabrese. La noticia fue confirmada por su hijo. Se fue uno de los cocineros más importantes de la historia en la Argentina. QEPD”. Mientras que el equipo de trabajadores de El Nueve agregó: “Con profundo dolor despedimos a un gran compañero que nos enseñó todos los días a cocinar con amor y pasión. Hasta siempre Cala, te vamos a extrañar”.