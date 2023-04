Con impulso joven, Baetke busca llegar a la intendencia de Oberá

sábado 22 de abril de 2023 | 6:04hs.

Astrid Baetke es una joven obereña que se animó al desafío de encarar la candidatura a intendente. A sus 33 años, tiene claros los objetivos que quiere para la ciudad y las mejoras que los vecinos solicitan en cada barrio que visita junto a su equipo de trabajo. Con el marco del Frente Renovador, bajo el sublema Que lo Bueno Crezca se presenta como joven mujer que con humildad y empuje, busca concretar cambios reales en la comuna.



En entrevista con El Territorio, Baetke contó que es contadora y trabaja en el Instituto Misionero de Biodiversidad. Allí también le nació otra de sus pasiones, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, por lo que se está capacitando en educación ambiental.



“Nací y me crié en Oberá. Mi bisabuelo –de apellido Morchio– fue intendente de la ciudad y desde allí viene ese hilo fino de la política”, afirmó. En las últimas elecciones legislativas de 2021, la obereña participó como candidata a diputada provincial por el Frente Renovador. En tanto, en esta oportunidad apuesta a un importante desafío buscando llegar al Ejecutivo comunal.



Reclamos históricos e innovación

Para Baetke, Oberá tiene reclamos históricos que están como prioritarios en la agenda de gestión. El acceso al agua, a la energía y las cloacas son algunas de estas pautas troncales; además de la seguridad, la salud y el cuidado del ambiente.



Sin embargo, junto al equipo de candidatos a concejales que la acompañan, lleva como bandera iniciativas que buscan innovar y generar nuevas políticas, con una mirada orientada principalmente a la juventud. “Pensamos en el empleo joven, la gestión entre lo público y privado, donde sabemos que el privado necesita mano de obra calificada y desde la gestión municipal se lo puede dar con diferentes herramientas”, explicó.



Además, mencionó que se sancionó una ordenanza de Oficina Municipal Universitaria, idea que también viene trabajando desde hace meses y que busca seguir contribuyendo a la puesta en marcha.



“Nos sentimos parte de eso, buscando crear la Agencia Universitaria, me reuní con Mariela Dachary creadora en Posadas de la Agencia, por lo que desde allí empecé a involucrarme en eso. Siempre digo que más allá de quién gane el 7 de mayo, me gustaría que me tengan en cuenta para aportar y ayudar con ideas, pensando en el acompañamiento del estudiante. Creemos importante reconocer a Oberá como ciudad universitaria”, sostuvo.



Descentralización

La joven profesional expuso como relevante avanzar en la descentralización municipal. Recordó que Oberá tiene dos edificios municipales, pero ambos emplazados en el ejido céntrico. “A la gente de los barrios periféricos le cuesta tiempo y plata hacer trámites, por eso pensamos en algo parecido a lo que existe en Posadas como centros de atención municipales en los barrios, teniendo en cuenta la expansión territorial que tuvo la localidad. Queremos acercar la Municipalidad al vecino”, aseveró.



También así, destacó como necesario involucrar a instituciones intermedias y entes, además de vecinos, en las decisiones que se tomen desde la comuna. Y en paralelo, señaló la importancia de la capacitación a empleados públicos, para brindar atención amable y de calidad a los vecinos. “Se trata de incentivar al trabajador municipal que es parte fundamental del municipio, para que se brinde al ciudadano”, apuntó.