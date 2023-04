Morales lanzó la idea de un plan de achique y reordenamiento del Estado

sábado 22 de abril de 2023 | 6:05hs.

El gobernador de Jujuy, y precandidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical (UCR) en Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, llegó ayer a Misiones para acompañar la campaña de los candidatos provinciales de ese espacio de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo. En una conferencia de prensa realizada en un hotel céntrico de Posadas dejó definiciones sobre lo que propone como plan de gobierno para la Argentina. En la mesa, junto al precandidato presidencial, se sentaron Martín Arjol, candidato a gobernador por el espacio; Natalia Dörper, candidata a vicegobernadora; y Pedro Puerta, primer candidato a diputado provincial.



Morales se distanció de la idea de dolarizar la economía, sobre lo que reflexionó que “es imposible”, habló de la necesidad de poner “orden en las cuentas del Estado”, bajar los costos de la política y buscar un orden en materia jurídica.



En ese contexto, además, afirmó que propondrá una reforma laboral para las pequeñas y medianas empresas (pymes), orientada a permitir su desarrollo y descartó una oleada privatizadora.



“Hoy es imposible dolarizar”, afirmó Morales, para adelantar que la idea es controlar y bajar el gasto público e ir eliminando el cepo al dólar.



“No lo vamos a poder hacer de un día para el otro, pero sí vamos a ir tomando medidas, como por ejemplo este tema de las restricciones a la remesa de las utilidades que impiden que muchos inversores de afuera vengan”.



También se refirió al “tema de las limitaciones a la importación de bienes de capital para quienes traen dólares”, como una de las medidas que “vamos a levantar en lo inmediato.



Sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas afirmó no estar de acuerdo, y aclaró que “ahí tenemos un debate y tenemos diferentes posiciones” dentro de Juntos por el Cambio. “Conozco muy bien el proceso privatizador de la época de la privatización de Aerolíneas. Fue vaciada y después la tuvimos que volver a tomar”, explicó.



No obstante, aclaró que hay que hacer cambios en el sistema del negocio aeronáutico nacional. “Hay que volver a rehabilitar El Palomar, hay que habilitar las low cost. En eso, lo que ha hecho Mauricio Macri en materia de política aerocomercial estuvo muy bien hecho. Vamos a retomar ese camino. Necesitamos más empresas, más vuelos. Y que Aerolíneas ponga sus low cost y que compitan”.



Sobre la aerolínea de bandera, además, indicó que habrá un “ordenamiento interno”. Pero el ordenamiento no sólo llegaría a Aerolíneas, sino que a todas las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, y eso implicaría despido del personal contratado en el último tiempo.



Se diferenció de los dichos de Aníbal Fernández, sobre que los cambios se harán con sangre y muertos en las calles; pero también de los dichos de Javier Milei y Mauricio Macri, sobre que hay que dinamitar todo o una parte de lo hecho hasta aquí. “Hay que tomar medidas. Tampoco es dinamitar todo. Y tampoco río de sangre”, afirmó y puso como ejemplo los cambios logrados en sus gestiones al frente de la gobernación de Jujuy, ocasión en que aseguró haber cambiado las cosas “sin violencia”.



A Milei, y la estrategia de Juntos por el Cambio para enfrentarlo, también le dedicó un párrafo. Esto en tiempos en los que aún no parece haber una estrategia única para enfrentarlo desde Juntos por el Cambio, ya que de un lado Patricia Bullrich y Macri tratan de seducir a los votantes del libertario con un discurso parecido al de los raros peinados; mientras que Horacio Rodríguez Larreta y los radicales se paran en la vereda opuesta. Para Morales, antes de las primarias, y más precisamente el próximo mes, habrá un plan de gobierno unificado que marcará las diferencias con los libertarios. Y esto sellará las discusiones.



Cerca del misionero

Arjol abrió la conferencia de prensa y destacó estar “orgulloso del espacio que hemos construido a nivel provincial, un espacio aún más amplio que Juntos por el Cambio a nivel nacional, convocando a sectores del radicalismo, del PRO, del peronismo representado en Activar y sectores independientes”.



Además, resaltó como “sumamente importante” la presencia de Morales como precandidato a presidente y aseguró que los demás precandidatos del espacio serán invitados a la tierra colorada. El objetivo es imprimirle a la campaña “esa visión federal” que pretenden que tenga Juntos por el Cambio.



“Es necesario que las políticas públicas del próximo presidente estén encaradas a desarrollar obras de infraestructura que mejoren calidad de vida de todos los argentinos”.