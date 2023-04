Covid-19: avanza la estrategia de aplicar una sola vacuna al año

sábado 22 de abril de 2023 | 6:04hs.

En el marco de una recorrida por toda la provincia que la mantendrá en suelo misionero hasta el lunes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó ayer a Posadas para diversas actividades y monitoreo de trabajos de investigación.



En diálogo con la prensa, Vizzotti contó que el jueves último se reunió en Buenos Aires la Comisión Nacional de Inmunización (Conain) para terminar de definir cuál será la estrategia de vacunación contra el Covid-19 de ahora en más. Detalló que todo apunta a que la inmunización contra el coronavirus, como se viene diciendo desde hace un tiempo, será con una sola vacuna anual, tal cual se hace actualmente con las dosis antigripales.



“Estamos trabajando para hacer una recomendación que va a tender, seguramente, a ser un refuerzo anual”, señaló la funcionaria.



Luego acotó que la Argentina ya adoptó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió “fortalecer y priorizar” la vacunación anti Covid-19 en quienes tienen condiciones de riesgo, que puedan tener cuadros más graves de coronavirus y requerir internación.



“La OMS no desaconsejó vacunar a otras personas, pero lo que se ve claramente es que con un porcentaje alto de personas que recibió al menos el esquema primario, con una circulación muy importante del virus en la que la mayoría de las personas tuvo contacto con él, la prioridad es vacunar a quienes tienen condiciones de riesgo y que no es necesario que eso sea cada cuatro meses”, explicó y siguió: “Argentina está haciendo eso, se prioriza la vacunación de los mayores de 50 años, quienes tienen condiciones de riesgo y el personal de salud”.



También se refirió a la construcción de un Centro de Almacenamiento de Vacunas que se lleva adelante en el Parque Industrial de Posadas. Sostuvo que el edificio aún no tiene fecha de inauguración, pero la edificación ya muestra avances del 60%. El nuevo espacio tendrá alrededor de 300 metros cuadrados y estará refrigerado para el mantenimiento y la conservación de los fármacos.



La presencia de Vizzotti estuvo enmarcada en la realización en Misiones del Pre Congreso de la Asociación Argentina de Salud Pública. El encuentro es la antesala al congreso nacional que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 2 de junio en Buenos Aires.



Evidencia científica

Otro punto resaltante que se informó ayer es que está en etapa final un estudio internacional sobre fiebre amarilla que se desarrolla en Misiones, una de las provincias en las que la vacuna contra esta enfermedad transmitida por el Aedes aegypti es obligatoria.



Actualmente, el Calendario Nacional de Vacunación contempla que la persona debe recibir una dosis a los 18 meses de vida, un refuerzo a los 11 años para quienes iniciaron el esquema entre los 18 y 24 meses y los adultos una única dosis.



Sin embargo, esto podría cambiar pronto ya que los datos que produzca este trabajo que se hace en 410 niños de Posadas, Oberá y Eldorado servirán como base para nuevas recomendaciones de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS.



La médica infectóloga Andrea Uboldi, coordinadora nacional del trabajo, contó a El Territorio que el estudio tuvo una primera etapa que fue desde el 2015 al 2018 y una segunda etapa que comenzó en diciembre último. A la fecha, restan enrolar los últimos 50 niños.



Esa primera etapa demostró que la aplicación simultánea de la vacuna triple viral con fiebre amarilla no altera la respuesta de anticuerpos de ninguna de ellas.



La segunda etapa es para “tratar de demostrar si alcanzaría con una sola vacuna para toda la vida y por lo tanto lo que se está haciendo ahora es buscar a los niños y niñas que participaron en el estudio anterior y que tuvieron anticuerpos positivos en las muestras de sangre”.



Allí con sus médicos de cabecera y los equipos de enfermería, bioquímicos y agentes sanitarios se les hace una entrevista, se le explica a los padres la importancia del estudio y si aceptan firman un consentimiento informado. Luego se toma una única muestra de sangre para analizar si los niños mantienen las defensas a lo largo del tiempo.



Todas las muestras son resguardadas en absoluta confidencialidad y una vez reunido el total se enviarán a los Estados Unidos para el estudio final, que tendría los resultados a finales de este año.

Campaña de inmunización en la frontera

El ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, valoró la presencia de su par nacional, Carla Vizzotti, y contó que la funcionaria será parte hoy de operativos sanitarios en Andresito y el lunes participará de lanzamiento de la Semana de Vacunación en las Américas, que se hará desde Bernardo de Irigoyen para todo el país y en conjunto con los municipios brasileños de Barracao y Dionisio Cerqueira.



La campaña de este año pretende hacer hincapié en la protección que las vacunas proporcionan a las personas y a sus seres queridos, y destacar su importancia para una vida larga y saludable. El objetivo es concienciar sobre las vacunas que deben recibir las personas de todas las edades.